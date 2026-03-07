Druhý nejlepší sjezd sezony pro Ledeckou. Ve Val di Fassa skončila osmá

  12:47
Den po 14. místě si Ester Ledecká ve druhém sjezdu lyžařek v italském Val di Fassa polepšila, obsadila povedenou osmou pozici. Opět zvítězila domácí Laura Pirovanová a znovu o pouhou setinu. Tentokrát porazila Rakušanku Cornelii Hütterovou, třetí byla Švýcarka Corinne Suterová. Česká hvězda na vítězku ztratila 95 setin, za pódiem zaostala o devět desetin. Druhá reprezentantka Barbora Nováková skončila 43.
Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa.

Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa. | foto: AP

Švýcarka Corinne Sutterová na trati sobotního sjezdu ve Val di Fassa.
Rakušanka Cornelia Hütterová slaví v cíli sobotního sjezdu ve Val di Fassa.
Nadia Delagová na trati sobotního sjezdu ve Val di Fassa.
Laura Pirovanová na trati sjezdu ve Val di Fassa.
První tři závodnice se seřadily v titěrných rozestupech. Pirovanová, která navázala na páteční premiérový triumf z klání Světového poháru, porazila druhou Cornelii Hütterovou z Rakouska jen o setinu sekundy, třetí Švýcarka Corinne Suterová měla manko pět setin.

Druhý sjezd žen Val di Fassa

Reportáž ze závodu

Ledecká se na trať vydala jako vůbec první, tudíž neměla přímé porovnání se soupeřkami. Ale další jízdy ukázaly, že si počínala solidně. Na prvním mezičase zůstala po odjetí všech lyžařek dokonce nejrychlejší, těsně před cílovou pasáží měla sedmou nejvyšší rychlost.

Osmou příčkou si stanovila druhý nejlepší výsledek ve sjezdu v sezoně, v prosinci ve Val-d’Isère skončila ještě o dvě místa lépe. Do elitní desítky se v nejrychlejší disciplíně vešla celkově počtvrté.

Ester Ledecká v cíli sobotního sjezdu ve Val di Fassa.
Ester Ledecká na trati sjezdu ve Val di Fassa.

Pirovanová se ujala vedení v průběžném pořadí sjezdu, sesadila Američanku Lindsey Vonnovou, která si zlomila na olympiádě nohu.

V neděli budou mít lyžařky ve Val di Fassa na programu super-G, závod začne opět v 10:45.

Právě v super-G se Ledecké v letošním ročníku daří o něco více – v hodnocení disciplíny jí patří průběžná čtvrtá pozice.

SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):

Ženy - sjezd: 1. Pirovanová (It.) 1:20,91, 2. Hütterová (Rak.) -0,01, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,05, 4. Johnsonová (USA) -0,64, 5. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,68, 6. Rädlerová (Rak.) -0,86, ...8. Ledecká -0,95, 43. Nováková (obě ČR) -3,05.
Průběžné pořadí sjezdu (po 8 z 9 závodů): 1. Pirovanová 436, 2. Aicherová (Něm.) 408, 3. Vonnová (USA) 400, 4. Weidleová-Winkelmannová 351, 5. Hütterová 344, 6. Johnsonová 333, ...15. Ledecká 180.
Průběžné pořadí SP (po 29 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Aicherová 1016, 3. Rastová (Švýc.) 963, 4. Goggiaová (It.) 824, 5. Robinsonová (N. Zél.) 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...17. Ledecká 400, 11. Dubovská (ČR) 10.

