První tři závodnice se seřadily v titěrných rozestupech. Pirovanová, která navázala na páteční premiérový triumf z klání Světového poháru, porazila druhou Cornelii Hütterovou z Rakouska jen o setinu sekundy, třetí Švýcarka Corinne Suterová měla manko pět setin.
Druhý sjezd žen Val di Fassa
Reportáž ze závodu
Ledecká se na trať vydala jako vůbec první, tudíž neměla přímé porovnání se soupeřkami. Ale další jízdy ukázaly, že si počínala solidně. Na prvním mezičase zůstala po odjetí všech lyžařek dokonce nejrychlejší, těsně před cílovou pasáží měla sedmou nejvyšší rychlost.
Osmou příčkou si stanovila druhý nejlepší výsledek ve sjezdu v sezoně, v prosinci ve Val-d’Isère skončila ještě o dvě místa lépe. Do elitní desítky se v nejrychlejší disciplíně vešla celkově počtvrté.
Pirovanová se ujala vedení v průběžném pořadí sjezdu, sesadila Američanku Lindsey Vonnovou, která si zlomila na olympiádě nohu.
V neděli budou mít lyžařky ve Val di Fassa na programu super-G, závod začne opět v 10:45.
Právě v super-G se Ledecké v letošním ročníku daří o něco více – v hodnocení disciplíny jí patří průběžná čtvrtá pozice.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val di Fassa (Itálie):
Ženy - sjezd: 1. Pirovanová (It.) 1:20,91, 2. Hütterová (Rak.) -0,01, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,05, 4. Johnsonová (USA) -0,64, 5. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,68, 6. Rädlerová (Rak.) -0,86, ...8. Ledecká -0,95, 43. Nováková (obě ČR) -3,05.