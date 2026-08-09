Tři zlata pro vodní slalomářku Kočířovou, na juniorském ME ovládla také kayakcross

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  18:25
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Vodní slalomářka Valentýna Kočířová pózuje se zlatou medailí.

Vodní slalomářka Valentýna Kočířová pózuje se zlatou medailí. | foto: Kanoe.cz / Zonerama

Juniorská vodní slalomářka Valentýna Kočířová na ME v Épinalu.
Juniorská vodní slalomářka Valentýna Kočířová na ME v Épinalu.
Juniorská vodní slalomářka Valentýna Kočířová na ME v Épinalu.
Juniorská vodní slalomářka Lucie Vaculová na ME v Épinalu.
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Valentýna Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Épinalu všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kanoi a kajaku vybojovala sedmnáctiletá reprezentantka zlato i v kayakcrossu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově devět medailí.

Kočířová se rozloučila s juniorskou kategorií ve velkém stylu. Její suverenitu ve Francii narušila jen krajanka Lucie Vaculová, která ji porazila v dopolední časovce.

V této neolympijské disciplíně, jež se hodnotí zvlášť a také slouží jako kvalifikace vyřazovacího kayakcrossu, obsadily české juniorky kompletní stupně vítězů. Vítěznou Vaculovou a druhou Kočířovou na nich doplnila Markéta Štěpánková.

V odpoledním k.o. závodu si nejlepší dvě Češky pořadí prohodily a finále vyhrála Kočířová před Vaculovou.

Kočířová stejně jako na červencovém mistrovství světa získala čtyři individuální medaile, v Krakově to byla tři stříbra a bronz. Od roku 2024 na juniorských šampionátech vybojovala deset medailí.

Dva cenné kovy brali v kayakcrossu také muži v kategorii do 23 let, ve finále byl Martin Rudorfer druhý a Adam Semerád třetí. Pro Rudorfera to byl dnes druhý cenný kov po bronzu z časovky, který vybojovala v kategorii do 23 let také Olga Samková.

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