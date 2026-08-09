Tři zlata pro vodní slalomářku Kočířovou, na juniorském ME ovládla také kayakcross

Kočířová se rozloučila s juniorskou kategorií ve velkém stylu. Její suverenitu ve Francii narušila jen krajanka Lucie Vaculová, která ji porazila v dopolední časovce.
V této neolympijské disciplíně, jež se hodnotí zvlášť a také slouží jako kvalifikace vyřazovacího kayakcrossu, obsadily české juniorky kompletní stupně vítězů. Vítěznou Vaculovou a druhou Kočířovou na nich doplnila Markéta Štěpánková.
V odpoledním k.o. závodu si nejlepší dvě Češky pořadí prohodily a finále vyhrála Kočířová před Vaculovou.
Kočířová stejně jako na červencovém mistrovství světa získala čtyři individuální medaile, v Krakově to byla tři stříbra a bronz. Od roku 2024 na juniorských šampionátech vybojovala deset medailí.
Dva cenné kovy brali v kayakcrossu také muži v kategorii do 23 let, ve finále byl Martin Rudorfer druhý a Adam Semerád třetí. Pro Rudorfera to byl dnes druhý cenný kov po bronzu z časovky, který vybojovala v kategorii do 23 let také Olga Samková.