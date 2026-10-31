Valesiová s Bidařem získali 60,44 bodu, z toho 32,94 za technické prvky a 27,50 za komponenty programu. „Jsme moc spokojeni, jak jsme zvládli časový posun a závod celkově. Předvedli jsme jednu větší chybu, ale věříme, že ji časem vyladíme. V Kanadě se nám strašně líbí, jsme nadšení, že se můžeme účastnit, a je to pro nás velká čest,“ řekl Bidař na svazovém webu.
Osmičlennou soutěž sportovních dvojic vedou domácí Lia Pereiraová a Trennt Michaud, dostali 77,06 bodu.
Reshtenko získal v krátkém programu 76,43 bodu (41,70+34,73) a byl relativně spokojený. „Předvedl jsem skoky, které jsme plánovali. Čekal jsem ale trošku lepší body. Celkově je dnešní výkon velký posun oproti poslednímu závodu,“ hodnotil třiadvacetiletý český krasobruslař, jenž překvapil bronzem z ME letos v lednu v Sheffieldu.
„První Grand Prix jsem si užil, ale nemůžu říct, že bych byl plně uvolněný a stoprocentně zkoncentrovaný na první dva skoky. Musím zůstat v klidu, připravit se na zítřejší jízdu a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal. Z dvanácti závodníků začal soutěž nejlépe Japonec Rio Nakata, vede se známkou 92,64 b.
Volné jízdy se pojedou v noci ze soboty na neděli SEČ. Původně měli v Kanadě startovat i tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi, ale Mrázková doléčuje zranění a start zrušili. Seriál Grand Prix má šest zastávek, na které naváže finále od 10. do 12. prosince. Na dalším podniku Čínském poháru se za týden představí taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi.
Kanadská brusle, závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Kelowně
Po krátkém programu:
Muži: 1. Nakata (Jap.) 92,64, 2. Aymoz (Fr.) 90,26, 3. Tomono (Jap.) 85,31, ...8. Reshtenko (ČR) 76,43.
Sportovní dvojice: 1. Pereiraová, Michaud (Kan.) 77,06, 2. Efimovová, Mitrofanov (USA) 70,32, 3. Kempová, Elizarov (Kan.) 64,94, ...5. Valesiová, Bidař (ČR) 60,44.