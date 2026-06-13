VAR, jak ho neznáte. Žlutá karta za faul zrušena, napomenutí dostal simulant

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  10:19aktualizováno  10:19
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Býváte často zmateni tím, jak se správně využívá video při fotbale? Ranní souboj domácích Spojených států proti Paraguayi (4:1) na mistrovství světa přinesl dokonce případ, který dosud v protokolu nebyl.
Nizozemský sudí Danny Makkelie vysvětluje americkému obránci Timu Reamovi a...

Nizozemský sudí Danny Makkelie vysvětluje americkému obránci Timu Reamovi a paraguayskému útočníkovi Miguelu Almirónovi, že se bude na popud VAR měnit rozhodnutí na hřišti. | foto: Reuters

Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu...
Nizozemský sudí Danny Makkelie gestem ruší žlutou kartu americkému obránci Timu...
Maurício z Paraguaye slaví gól proti Američanům.
Maurício z Paraguaye slaví gól proti Američanům.
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Krátce po přestávce za stavu 3:0 pro Spojené státy paraguayský útočník Miguel Almirón uniká obránci Timovi Reamovi, který jde v zoufalé snaze ho zastavit do skluzu.

Almirón padá k zemi, Ream kroutí hlavou a rukama gestikuluje „Nefauloval jsem, nedotkl jsem se ho.“ Jenže pomezní upozorňuje na přestupek a nizozemský sudí Danny Makkelie ho píská.

Nařizuje přímý kop od zadní čáry mezi rohovým praporkem a hranicí pokutového území a Američanovi uděluje žlutou kartu.

„Já, že jsem fauloval? To snad ne?!“ diví se Ream. Ale nezbývá mu nic jiného, než odběhnout před bránu a organizovat defenzivu před nebezpečnou standardní situací.

Hlavní sudí Makkelie chvíli čeká, pak dává pokyn a Julio Enciso centruje. V tu chvíli je ale vidět, že arbitr znejistí. Nechává situaci ještě pár sekund dohrát, soupeři svádějí vzdušné souboje a teprve poté hru přerušuje. Hráči obou týmů se diví: „Co se děje?“

Makkelie si dá ruku na ucho na znamení, že komunikuje s videorozhodčím, a naznačí, že se půjde podívat na monitor. Předtím si k sobě zavolá Reama i Almiróna a oběma cosi vysvětluje.

Odbíhá k monitoru, na kterém mu španělský VAR Carlos Del Cerro Grande pouští záběry zákroku Reama. Makkelie vidí, že se americký obránce protivníka nedotkl. Že Almirón udělal ještě krok dva, a když viděl, že mu míč uteče do autu, zkřivil obličej, zařval, podlomil nohy a padl k zemi.

Nizozemský sudí Danny Makkelie gestem ruší žlutou kartu americkému obránci Timu...
Nizozemský sudí Danny Makkelie uděluje paraguayskému útočníkovi Miguelu...

Sudí si situaci prohlédne podruhé, potřetí a má jasno. Jde k Reamovi, vytáhne žlutou kartu a gestem ukáže, že ji ruší.

Otočí se na Almiróna a napomíná ho. Paraguayský útočník, jenž hrával i Premier League za Newcastle, ukazuje sudímu oblast kotníku. „Tady mě trefil.“ Pak sepjal ruce, v obličeji udivený výraz.

„V souboji nedošlo k žádnému kontaktu, žlutá karta udělena za simulování,“ oznámil sudí všem divákům do mikrofonu.

V akci je tak vidět jedno z nových pravidel, která vstoupila v platnost se začátkem šampionátu.

Původní regule umožňovaly videoasistentovi zasáhnout v případě záměny hráče a nepřesně udělené červené karty – když přestupek, za který byla karta ukázána, spáchal jiný spoluhráč.

Nově se pravidlo vztahuje i na žlutou kartu. A co je důležité především: na hráče kteréhokoli týmu. V tomto případě přestupek spáchal útočící Almirón, proto VAR mohl do utkání vstoupit. Laicky řečeno: Makkelie zaměnil hráče, který spáchal přestupek. Ve skutečnosti si nevšiml, že nefauloval Ream, nýbrž že se provinil Almirón.

Jde o pozitivní doplnění pravidel. Hráč jasně oklame rozhodčího a v důsledku toho soupeř dostane nespravedlivou žlutou kartu.

VAR se tak zapsal do historie kvůli „chybné identitě“, která však vypadala jinak, než si fanoušci představovali.

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