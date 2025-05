„Máme termín na mé narozeniny. Bylo by skvělé, kdyby to vyšlo a dcera by se narodila 24. května stejně jako já. Už se nemůžeme dočkat,“ povídal Kušej před měsícem na akci Liga do škol v pražských Záběhlicích.

A povedlo se. „Slávistická rodina má dalšího člena. Vasil má dnes hned tři důvody k oslavě!“ hlásil na sociálních sítích klubový účet Slavie spolu s gratulací.

Holčička se narodila v sobotu v noci a dostala neobvyklé jméno Aria, které v hebrejštině znamená „Lev“. Podle specializovaného webu krestnijmeno.prijmeni.cz je dívka se jménem Aria v Česku nyní jediná.

Fotbalisté Slavie hostí v sobotu v Edenu od 16 hodin Baník Ostrava. Titul už mají jistý, před druhou Viktorií Plzeň si hýčkají náskok 16 bodů. Po zápase jsou na stadionu připraveny velkolepé oslavy titulu.

Čerstvě 25letý Kušej zažívá parádní období doma i na hřišti. Rychlý křídelník, který přišel v lednu do Slavie z Mladé Boleslavi, nastřílel na jaře ve 13 ligových zápasech hned 10 gólů. Před týdnem se blýskl dvěma góly proti Jablonci (2:3) a trefil se i ve svůj velký den proti Baníku Ostrava (3:0). Teď ho čeká jistě dlouhá noc.