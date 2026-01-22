Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej

Na světě není moc slavnějších klubů než Barcelona.
Kušej s obdivem líčil, jak jí odmalička fandí. A ve středu večer se v Lize mistrů postavil proti ní. Po devíti minutách dokonce skóroval. „Můj první gól v Lize mistrů,“ culil se.
Po rohovém kopu viděl, že spoluhráč Holeš centr prodlouží na zadní tyč.
„Tu jsem měl zavírat a splnil jsem to. Naznačil jsem de Jongovi pohyb na přední tyč, pak jsme se přetlačovali a já jsem věděl, že tam budu dřív. Nakonec mi šlápl na kotník a vyzul mi tu kopačku,“ popsal Kušej.
Byl o krok před ním, ale míč pořádně netrefil. „Ani nevím, jak jsem gól dal. Nějak se mi ten míč do brány podařilo dotlačit. Už jsem jen slyšel, jak se celý stadion raduje. Já sám jsem ani nevěděl, co mám dělat,“ smál se.
Skóroval v pádu a po odrazu od holeně. „Ale pro mě hodně důležitý gól. Jsem za něj moc vděčný.“
Naposledy se trefil loni v říjnu v derby na Spartě. Pak se mu nedařilo, a dokonce vypadl ze sestavy.
„Ten gól mi může uvolnit nohy. Jsem šťastný. Ale důležitější byl stejně týmový výkon, jak jsme hráli, jak jsme se prezentovali. Může to být odrazový můstek do ligy, abychom si v každém zápase šli za titulem. Musíme být skromní, pokorní a hlavně hladoví jako proti Barceloně. A já jsem rád, že jsem klukům pomohl náš výkon nastartovat,“ pronesl Kušej.
Slávisté slavného protivníka v první půli zaskočili a díky jeho brance vedli.
Poté, co ji vstřelil, se postavil před tribunu, roztáhl ruce a nechal na sebe naskákat spoluhráče.
„Všichni mi gratulovali. A já jsem pak běžel na lavičku za Honzou Bořilem, abychom to ještě oslavili spolu. On tady dal gól Barceloně před šesti lety a pořád o tom mluví. Tak teď to můžeme říkat oba,“ prohodil se smíchem. „Byla to šílená euforie. Říkal jsem si, že hrajeme dobře. Přálo nám počasí, oni byli takoví vychladlí a my jsme do toho šlápli.“
Pak sice Barcelona skóre otočila, ale do půle slávisté vyrovnali na 2:2. Zápas hosté zlomili dvěma slepenými brankami po hodině hry.
„Padly rychle za sebou. Pak už vás takový tým do ničeho nepustí. Byla to škola fotbalu,“ smutnil Kušej.
„A to zakončení Olma... Nebo v první půli Fermína. Trefili to nádherně, jsou to skvělí hráči. Měli i štěstí, že jim to tak střílelo. Taky bych se to chtěl někdy naučit,“ uzavřel.