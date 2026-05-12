Ve Slavii končí i bývalý šéf kotle. Už tomu nejsem ochotný propůjčovat hlas, říká Vala

Poté, co dokázal sjednotit slávistické aktivní fanoušky a víc než deset let je vedl i na známé severní tribuně, měl v klubu na starosti například zápasový program. V posledních sezonách byl hlasatelem a vyvolával sestavu těsně před utkáními společně s fanoušky na stadionu.
Jeho hlas už v Edenu nezazní.
„Volal jsem na Slavii s tím, že se vším končím. Je to pro mě těžké, protože v klubu funguji v nějaké pozici třeba 23 let. Klub na rovinu samozřejmě miluju a vždycky budu, na fotbale budu dál,“ ujistil.
„Konec derby ale není jediný důvod, že končím. Se... mě několik věcí. Celé vyjádření klubu i našeho vedení, namistrovanost. Taky politické elity, které se objevují na tribunách. Image klubu, že jsme my a nikdo není víc, to holedbání se. Není mi to blízké,“ vysvětlil.
Emoce po vyhroceném derby pustil už v neděli, když na sociální sítě vyťukal odsuzující slova.
„Černej den, stačilo počkat deb.... tři minuty. Je mi normálně do breku,“ reagoval na vstup slávistických fanoušků na trávník před koncem utkání se Spartou, čímž si klub vysloužil kontumaci utkání, desetimilionovou pokutu a čtyři zápasy bez diváků.
Je mi líto hráčů, kteří to otočili a jezdili po prdeli.— Lukáš Strašák Vala (@Lukas_Strasak) May 9, 2026
„Je mi líto hráčů, kteří to otočili a jezdili po pr...li. Je mi celkově strašně. Svůj podíl viny na tom neseme úplně všichni, kdo s tím mohl aspoň špetkou něco udělat,“ pokračoval Vala. V komentářích poté kritiku směřoval jak k severní tribuně, tak klubu.
Na svá slova poté navázal vlastním odchodem.
Slavia se zavázala, že prostředí na svém stadionu drasticky změní. Plánuje tvrdé tresty včetně zákazu zahalování a pyrotechniky, což dosud tolerovala. „Uděláme z Edenu nejbezpečnější stadion v republice,“ vyhlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.
V práci s fanoušky už mu ale „Strašák“ nepomůže.