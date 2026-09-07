Ve Zlíně skončil Červenka, poslední tým fotbalové ligy má převzít Hoftych

„Energii hledám po každém zápase. Samozřejmě jsem skleslý, protože jsem za výsledky zodpovědný,“ povídal Červenka po nedělní sedmé porážce v sedmém kole. Zlín je jediným týmem, který ještě na podzim v soutěži nebodoval.
„První den po porážce je hrozný. Ale svět nekončí. Co bude příští týden, to nevím. Beru to tak, jak to je,“ jakoby Červenka tušil, že jsou jeho dny ve Zlíně sečtené.
Ještě po domácí porážce od Liberce přitom nebyla pro vedení klubu trenérská změna tématem, po dalších dvou nezdarech už ale konalo.
„Jsme v tom všichni společně. Nikdo jiný než my to nezlomí,“ uvedl před dvěma týdny Hoftych, který by se tak měl vrátit do role trenéra, jenž naposledy vykonával v sezoně 2022/23 v Mladé Boleslavi. Zlín vedl v letech 2006 až 2008.
Červenka převzal Zlín na podzim 2023 po Pavlu Vrbovi, a přestože ho v nejvyšší soutěži nezachránil, hned v následující se s ním vrátil suverénně do Chance Ligy a jako nováček obsadil 11. místo.