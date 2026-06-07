Vegas ztratilo čtyřbrankový náskok, přesto zvítězilo. Hertl pomohl gólem a asistencí

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  7:15
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Hokejisté Vegas urvali další mimořádně vyrovnanou bitvu ve finále NHL .Ve třetím duelu porazili Carolinu 5:4 ve druhém prodloužení a v sérii vedou 2:1. Tomáš Hertl pomohl k výhře gólem a asistencí. Hattrickem zazářil jeho spoluhráč Mitch Marner. Golden Knights si pro druhý bod v sérii došli i přesto, že ztratili čtyřbrankový náskok.
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Mitch Marner (vlevo) a Tomáš Hertl se radují z gólu ve třetím finále NHL proti Carolině. | foto: AP

Všechny čtyři góly v základní hrací době domácí vstřelili ve druhé třetině. Skóre otevřel v 31. minutě Hertl, který z předbrankového prostoru prostřelil brankáře Frederika Andersena. Český útočník tak bodoval i ve třetím finálovém zápase.

Dalších šest minut patřilo Mitchellu Marnerovi. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů během nich nasázel hattrick a po Hertlově nahrávce v 37. minutě poslal Golden Knights do čtyřbrankového vedení.

Mitch Marner (vpravo) vstřelil ve třetím finále NHL hattrick, gratuluje mu Tomáš Hertl.

Ve třetí části mohl Marner přidat čtvrtou trefu, jeho trestné střílení ale zlikvidoval střídající brankář Brandon Bussi a nastartoval tak stíhací jízdu Hurricanes. Hosté během 39 sekund ve 48. minutě skórovali třikrát a rázem bylo jejich manko pouze jednogólové.

Prodloužení si hráči Caroliny zajistili necelé dvě minuty před koncem, kdy se při Theodorově vyloučení prosadil Andrej Svečnikov. V nastaveném čase však hosté obrat nedokonali. Po pěti minutách druhého prodloužení nahodil puk za branku nešťastný hrdina závěru základní části Theodore a odraz od mantinelu natolik zmátl gólmana Bussiho, že si kotouč srazil do vlastní sítě.

Hurricanes v play off poprvé nezvládli prodloužení i prohráli na soupeřově hřišti. Čtvrtý zápas na ledě Vegas se bude hrát v noci na středu SELČ.

NHL
3. zápas 7. 6. 2026 2:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:4P (0:0, 4:0, 0:4 - 0:0, 1:0)
Góly:
30:26 Hertl (Eichel, Marner)
30:42 Marner (W. Karlsson, Theodore)
34:32 Marner (McNabb)
36:52 Marner (Hertl)
85:38 Theodore (McNabb, Howden)
Góly:
47:03 Martinook (Jarvis, Stankoven)
47:32 Hall (Sebastian Aho, Blake)
47:42 Staal (Jaccob Slavin, Robinson)
58:18 Svečnikov (Staal, Sebastian Aho)
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Hertl, Sissons, Dorofejev – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
Andersen (41. Bussi) – Jaccob Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.

Rozhodčí: Rooney, McCauley, Berg, MacPherson

Počet diváků: 18233

Stav série: 2:1

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