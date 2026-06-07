Vegas ztratilo čtyřbrankový náskok, přesto zvítězilo. Hertl pomohl gólem a asistencí

Všechny čtyři góly v základní hrací době domácí vstřelili ve druhé třetině. Skóre otevřel v 31. minutě Hertl, který z předbrankového prostoru prostřelil brankáře Frederika Andersena. Český útočník tak bodoval i ve třetím finálovém zápase.
Dalších šest minut patřilo Mitchellu Marnerovi. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů během nich nasázel hattrick a po Hertlově nahrávce v 37. minutě poslal Golden Knights do čtyřbrankového vedení.
Ve třetí části mohl Marner přidat čtvrtou trefu, jeho trestné střílení ale zlikvidoval střídající brankář Brandon Bussi a nastartoval tak stíhací jízdu Hurricanes. Hosté během 39 sekund ve 48. minutě skórovali třikrát a rázem bylo jejich manko pouze jednogólové.
Prodloužení si hráči Caroliny zajistili necelé dvě minuty před koncem, kdy se při Theodorově vyloučení prosadil Andrej Svečnikov. V nastaveném čase však hosté obrat nedokonali. Po pěti minutách druhého prodloužení nahodil puk za branku nešťastný hrdina závěru základní části Theodore a odraz od mantinelu natolik zmátl gólmana Bussiho, že si kotouč srazil do vlastní sítě.
Hurricanes v play off poprvé nezvládli prodloužení i prohráli na soupeřově hřišti. Čtvrtý zápas na ledě Vegas se bude hrát v noci na středu SELČ.
30:26 Hertl (Eichel, Marner)
30:42 Marner (W. Karlsson, Theodore)
34:32 Marner (McNabb)
36:52 Marner (Hertl)
85:38 Theodore (McNabb, Howden)
47:03 Martinook (Jarvis, Stankoven)
47:32 Hall (Sebastian Aho, Blake)
47:42 Staal (Jaccob Slavin, Robinson)
58:18 Svečnikov (Staal, Sebastian Aho)
Hart (Schmid) – McNabb, Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Hertl, Sissons, Dorofejev – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Andersen (41. Bussi) – Jaccob Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Rozhodčí: Rooney, McCauley, Berg, MacPherson
Počet diváků: 18233
Stav série: 2:1