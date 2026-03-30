Hertla a spol. povede ve Vegas trenér Tortorella, Cassidy byl odvolán

Autor: ,
aktualizováno 
Tomáš Hertl a jeho parťáci z Vegas Golden Knights dostali nového trenéra. Povede je John Tortorella, který nahradil odvolaného Bruce Cassidyho. Klub hokejové NHL to oznámil na svém webu.
Kouč Philadelphie John Tortorella gestikuluje směrem k rozhodčímu. | foto: AP

Vegas prohrálo poslední tři zápasy a z uplynulých 12 utkání dokázalo zvítězit jen třikrát.V Západní konferenci je sedmé a drží postupovou příčku do play off.

Šedesátiletý Cassidy vedl Golden Knights od roku 2022 a před třemi roky s nimi získal Stanley Cup. Držitel Ceny Jacka Adamse pro nejlepšího trenéra NHL z roku 2020 předtím koučoval Boston.

Stanley Cup má ve sbírce úspěchů i Tortorella. O sedm let starší trenér ho vybojoval v roce 2004 s Tampa Bay. V NHL působil naposledy do loňského března ve Philadelphii.

Letos v roli asistenta pomohl hokejistům USA ke zlatu na olympijských hrách. V NHL, kde koučoval i New York Rangers, Vancouver a Columbus, se zapojí do 24. sezony.

Vstoupit do diskuse

Safespace

Rozhovor

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.