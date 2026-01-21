Vejmelka odhalil olympijskou výstroj. Jsou na ní i prvky prezidentské standarty

Český hokejový brankář Karel Vejmelka představil na sociálních sítích gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Pozornost tentokrát poutají vyrážečka, lapačka a betony, které zdobí český lev a lem prezidentské standarty.
Karel Vejmelka ukázal novou gólmanskou výstroj pro olympijské hry. Betony zdobí český státní znak a prezidentská standarta. | foto: Instagram @vejmelkarl

Karel Vejmelka z Utah Mammoth během utkání s Detroit Red Wings.
Výstroj pro olympijské hry Vejmelkovi vyrobila kanadská firma Brian’s Custom Sports, která dlouhodobě patří mezi nejuznávanější tvůrce brankářského vybavení.

Gólman působící v Utah Mammoth zaujal už loni na mistrovství světa maskou s portrétem prezidenta Petra Pavla. Před olympijskými hrami v Miláně ovšem reprezentační manažer Milan Hnilička avizoval pro iSport: „Kluky jsem předem požádal, aby se zdrželi návrhů osob nebo politických symbolů, které by mohly vzbuzovat otazníky jak u našeho olympijského výboru, tak u mezinárodního.“

Vejmelka v prosinci reagoval: „Samozřejmě to akceptuju, je to logické rozhodnutí a myslím si, že je i správné.“

