Velká cena Austrálie 2026: Program závodu F1 kde ho sledovat

  8:39
Příznivcům nejrychlejších vozů planety končí zimní spánek. Šampionát formule 1 je zpět a nová sezona startuje 8. března v Melbourne, kde se pojede Velká cena Austrálie. Tréninkové jízdy začaly už v pátek časně ráno našeho času. Program i další informace k úvodnímu závodu F1 najdete v následujícím přehledu.

Liam Lawson (vlevo) a Isack Hadjar z Racing Bulls během tréninku na Velkou cenu Kataru formule 1 | foto: Altaf QadriAP

Zajímavosti před Velkou cenou Austrálie F1:

  • Po zařazení do mistrovství světa formule 1 v roce 1985 se závod jezdil v Adelaide. Od sezony 1996 hostí australskou Grand Prix okruh v Melbourne.
  • Velká cena Austrálie byla dlouho známá jako velké finále sezony, ale po přesunu do Melbourne se z ní stal zahajovací závod šampionátu.
  • Závod se jede na městském okruhu Albert Park v Melbourne, který vede kolem stejnojmenného jezera.
  • délka kola: 5,278 km
  • počet kol: 58
  • celková distance: 306,124 km
  • Rekord trati: Charles Leclerc v roce 2024 (1:19.813)
  • Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (2000, 2001, 2002 a 2004)

Albert Park je rychlá poloměstská trať na běžných parkových komunikacích, která bývá zejména na začátku víkendu poměrně kluzká.

Program Velké ceny Austrálie formule 1 2026:

DenDatumČas (SEČ)Událost
6. března02:301. trénink
6. března06:002. trénink
so7. března02:303. trénink
so7. března06:00kvalifikace
ne8. března05:00hlavní závod

První tréninková jízda dopadla: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:20,267, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,469, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,522, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,820, 5. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -1,046, 6. Piastri (Austr./McLaren) -1,075.

Druhý trénink skončil: 1. Piastri 1:19,729, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,214, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,320, 4. Hamilton -0,321, 5. Leclerc -0,562, 6. Verstappen -0,637.

Formule 1 v roce 2026: Program, týmy a kde závody sledovat

Vítězové předchozích ročníků GP Austrálie F1

RokVítězTým
2025Lando NorrisMcLaren
2024Carlos Sainz Jr.Ferrari
2023Max VerstappenRed Bull
2022Charles LeclercFerrari

Kde sledovat Velkou cenu Austrálie F1 2026 živě:

Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Favorité Velké ceny Austrálie formule 1 2026:

Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují George Russela z Mercedesu. Následují Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
George Russel (Mercedes)3,2
Max Verstappen (Red Bull)4,25
Charles Leclerc (Ferrari)5
Lwéwis Hamilton (Ferrari)7
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)9
Lando Norris (McLaren)9
Oscar Piastri (McLaren)13

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Austrálie loni?

Loni vyhrál Velkou cenu Austrálie formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu. Po napínavém finiši porazil o 895 tisícin sekundy Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí dojel v deštivém závodě George Russell z Mercedesu.

