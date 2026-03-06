Zajímavosti před Velkou cenou Austrálie F1:
- Po zařazení do mistrovství světa formule 1 v roce 1985 se závod jezdil v Adelaide. Od sezony 1996 hostí australskou Grand Prix okruh v Melbourne.
- Velká cena Austrálie byla dlouho známá jako velké finále sezony, ale po přesunu do Melbourne se z ní stal zahajovací závod šampionátu.
- Závod se jede na městském okruhu Albert Park v Melbourne, který vede kolem stejnojmenného jezera.
- délka kola: 5,278 km
- počet kol: 58
- celková distance: 306,124 km
- Rekord trati: Charles Leclerc v roce 2024 (1:19.813)
- Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (2000, 2001, 2002 a 2004)
Albert Park je rychlá poloměstská trať na běžných parkových komunikacích, která bývá zejména na začátku víkendu poměrně kluzká.
Program Velké ceny Austrálie formule 1 2026:
|Den
|Datum
|Čas (SEČ)
|Událost
|pá
|6. března
|02:30
|1. trénink
|pá
|6. března
|06:00
|2. trénink
|so
|7. března
|02:30
|3. trénink
|so
|7. března
|06:00
|kvalifikace
|ne
|8. března
|05:00
|hlavní závod
První tréninková jízda dopadla: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:20,267, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,469, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,522, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,820, 5. Lindblad (Brit./Racing Bulls) -1,046, 6. Piastri (Austr./McLaren) -1,075.
Druhý trénink skončil: 1. Piastri 1:19,729, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,214, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,320, 4. Hamilton -0,321, 5. Leclerc -0,562, 6. Verstappen -0,637.
|
Formule 1 v roce 2026: Program, týmy a kde závody sledovat
Vítězové předchozích ročníků GP Austrálie F1
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris
|McLaren
|2024
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull
|2022
|Charles Leclerc
|Ferrari
Kde sledovat Velkou cenu Austrálie F1 2026 živě:
Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.
Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Favorité Velké ceny Austrálie formule 1 2026:
Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují George Russela z Mercedesu. Následují Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|George Russel (Mercedes)
|3,2
|Max Verstappen (Red Bull)
|4,25
|Charles Leclerc (Ferrari)
|5
|Lwéwis Hamilton (Ferrari)
|7
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|9
|Lando Norris (McLaren)
|9
|Oscar Piastri (McLaren)
|13
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Austrálie loni?
Loni vyhrál Velkou cenu Austrálie formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu. Po napínavém finiši porazil o 895 tisícin sekundy Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí dojel v deštivém závodě George Russell z Mercedesu.