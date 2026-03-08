Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky

Po parádní kvalifikaci sice Mercedesu nevyšel start a do vedení šel Charles Leclerc z Ferrari, ale v cíli bylo stejné pořadí jako na startu Velké ceny Austrálie - první vítězství revoluční sezony F1 vybojoval George Russell a na stupně vítězů ho doprovodil stájový kolega Andrea Kimi Antonelli. Třetí projel cílem Leclerc.
Zleva: Andrea Kimi Antonelli, George Russell a Charles Leclerc na stupních...

Zleva: Andrea Kimi Antonelli, George Russell a Charles Leclerc na stupních vítězů. | foto: Reuters

Skvělou stíhací jízdou z 20. místa na startu na šesté v cíli zabodoval Max Verstappen. Red Bull má nečekaně rychlé auto, druhý pilot týmu Isack Hadjar se dlouho držel mezi nejlepšími, dokonce na stupních vítězů, ale poté se zakouřilo z jeho motoru a byl konec.

Výborně si vedl i Lewis Hamilton s druhým rudým vozem, ale cílem projel až čtvrtý. Také on doplatil na taktickou chybu Ferrari – Italové nevyužili zpomalení závodu při safety car fázi k výměně pneumatik a museli zajet do boxů později, tím Leclerc a Hamilton získali na mercedesy rozhodující ztrátu.

ONLINE: VELKÁ CENA AUSTRÁLIE FORMULE 1

Obhájce titulu Brit Lando Norris z McLarenu obsadil páté místo, za Russellem zaostal o více než 51 sekund.

První body v F1 vybojoval při svém debutu osmnáctiletý Arvid Lindblad z Racing Bulls, který skončil osmý.

Arvid Lindblad ve Velké ceně Austrálie.

Osmadvacetiletý Russell navázal na triumf ze sobotní kvalifikace a vybojoval šesté vítězství v kariéře. Naposledy uspěl v loňské Velké ceně Singapuru. Spolu s Antonellim potvrdil nadějné výsledky týmu Mercedes z předsezonních testů.

Jezdci a týmy se na začátku sezony sžívají s největší úpravou pravidel za poslední dekádu. Změny se dotkly pohonných jednotek, aerodynamiky či konstrukcí vozů. Výkon motoru by měl nyní jít z 50 procent z pohonné jednotky a z 50 procent z baterie. Úvodní závod sezony dokončilo 16 z 22 jezdců.

První podnik v Melbourne měl už dramatickou předehru. Na startu chyběl domácí Oscar Piastri z McLarenu, který při cestě na rošt havaroval. Kvalifikoval se přitom jako šestý. Neodstartoval ani Nico Hülkenberg z Audi.

Úvod vyšel nejlépe jezdcům Ferrari. Lewis Hamilton se dostal po startu ze sedmého místa na třetí příčku, čtvrtý Leclerc se probojoval až do čela před Russella. Naopak Antonelli klesl z druhé na sedmou příčku. V prvních kolech bavily fanoušky především souboje Leclerca s Russellem, do nichž se později přidal i Hamilton.

Verstappen po startu z 20. příčky byl po deseti odjetých kolech už sedmý. O chvíli později odstoupil kvůli technickým potížím jeho týmový kolega Isack Hadjar. Vedení závodu zavedlo režim tzv. virtuálního safety caru. Piloti Mercedesu toho využili k zastávce v boxech, Ferrari nikoliv.

George Russell z Mercedesu po vítězství ve Velké ceně Austrálie.

Ve 14. kole zajel k mechanikům Fernando Alonso z Aston Martinu, později závod vzdal. O čtyři kola později odstoupil také Bottas a znovu nastal režim virtuálního safety caru. Piloti Ferrari ani nestavěli - poprvé nestihli do boxů zajet a podruhé byl vjezd uzavřený kvůli odtlačení Bottasova cadillacu.

Italský tým povolal Leclerca do boxů až v 25. kole, Hamilton ho následoval o chvíli později. Do čela se vrátili Russell s Antonellim, znovu už v boxech nestavěli a první dvě příčky udrželi až do cíle.

Mistrovství světa formule 1 pokračuje příští týden Velkou cenou Číny.

Velká cena Austrálie

úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 v Melbourne:

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:23:06,801, 2. Antonelli (It./Mercedes) -2,974, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -15,519, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -16,144, 5. Norris (Brit./McLaren) -51,741, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -54,617.

Průběžné pořadí MS (po 1 z 24 závodů): 1. Russell 25, 2. Antonelli 18, 3. Leclerc 15, 4. Hamilton 12, 5. Norris 10, 6. Verstappen 8.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 43, 2. Ferrari 27, 3. McLaren 10, 4. Red Bull 8, 5. Haas 6, 6. Racing Bulls 4.

