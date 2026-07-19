F1 ONLINE: Jede se Velká cena Belgie. Antonelli na pole position, najde soupeře?

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  14:35aktualizováno  14:35
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Andrea Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.

Andrea Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Belgie. | foto: AP

Andrea Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.
Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.
Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.
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Lídr mistrovství světa formule 1 Andrea Kimi Antonelli ovládl na okruhu v belgickém Spa-Francorchamps sobotní kvalifikaci a v nedělním závodě se chce vrátit na vítěznou vlnu. Musí si však hlídat záda, soupeři v čele s Maxem Verstappenem budou blízko a předjíždění zde není nereálné. Závod startuje v 15 hodin, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.

Antonelli vybojoval šestou pole position v sezoně i kariéře. Z první příčky odstartoval také před dvěma týdny v Británii, kde ale skončil i vinou technických potíží až patnáctý.

Devatenáctiletý Ital porazil Maxe Verstappena z Red Bullu o 317 tisícin sekundy.

Třetí byl úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, který však kvůli trestu za nasazení nové elektroniky pohonné jednotky odstartuje až ze 12. místa.

Na třetí příčku se posunul další pilot Mercedesu a druhý muž průběžného pořadí šampionátu George Russell, který ztrácí na Antonelliho 25 bodů. Za Britem dokončili v boji s časomírou jezdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.

Jak závod dopadne?

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