F1 ONLINE: Antonelli navyšuje v Japonsku vedení, Bearman odkulhal od havárie

  8:07aktualizováno  8:10
Nové éra formule 1 začala suverénními výkony stáje Mercedes. George Russel s Kimim Andreou Antonellim zatím letos neprohráli a perou se o vítězství jen mezi sebou. V japonské Suzuce ovládl kvalifikaci mladý Ital. Dojede si pro druhé vítězství za sebou? Závod startuje v 7 hodin, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu jede kvalifikaci na Velkou cenu Japonska F1. | foto: AP

Devatenáctiletý Antonelli vybojoval v Japonsku druhou pole position v kariéře. Před dvěma týdny také zajel nejrychlejší čas v Číně, kde se stal nejmladším vítězem kvalifikace v historii F1.

ONLINE: Velká cena Japonska formule 1

Třetí závod sezony F1 sledujeme od 7 hodin podrobně

Rodák z Boloni může v neděli zaútočit na druhý triumf v F1, díky němuž by se dostal do čela průběžného pořadí mistrovství světa. Od lídra Russella ho dělí v šampionátu čtyři body.

Třetí Piastri zabojuje v neděli o první body v tomto ročníku šampionátu. V Číně neodstartoval, stejně jako jeho týmový kolega Lando Norris, kvůli technickým potížím. V Austrálii pro změnu havaroval cestou na rošt.

Za Piastrim skončil čtvrtý Charles Leclerc z Ferrari, jeho týmový kolega Lewis Hamilton byl šestý. Mezi jezdce italského týmu se ještě vklínil úřadující mistr světa Norris.

Zklamaný byl naopak čtyřnásobný světový šampion Verstappen z Red Bullu, který nepostoupil ani do závěrečné části kvalifikace. Nizozemský jezdec a vítěz posledních čtyř ročníků v Suzuce si stěžoval na neovladatelný vůz a odstartuje z 11. místa.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

