F1 ONLINE: Velká cena Kanady. Potvrdí Mercedes suverenitu z kvalifikace?

Jezdci Mercedesu se rvali na dráze v sobotním sprintu, Antonelli kvůli útokům vyjel z trati, ztratil druhou pozici a spadl na třetí místo za Norrise. V závěru opět skončil mimo trať.
ONLINE: Velká cena Kanady formule 1
Sledujeme v podrobné textové reportáži.
V podvečerní kvalifikaci Russell uspěl v posledním kole a položil základ k boji o obhajobu triumfu z loňského roku. Čas do té doby vedoucího Antonelliho pokořil o 68 tisícin a na okruhu Gillese Villeneuvea si zajistil třetí pole position za sebou.
Třetí místo obsadil Norris, ze druhé řady odstartuje se stájovým kolegou Oscarem Piastrim. Za nimi budou číhat Lewis Hamilton z Ferrari a Max Verstappen s red bullem.