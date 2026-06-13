Kvalifikaci F1 v Barceloně vyhrál Russell, Antonelli dojel třetí. Leclerc havaroval

Třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu Russell získal třetí pole position v sezoně a jubilejní desátou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku.
V nedělním závodě zaútočí na druhé letošní vítězství a sedmé v kariéře, díky němuž by snížil manko na lídra Antonellího. Nyní na něj ztrácí 68 bodů.
Vedle Russella odstartuje sedminásobný mistr světa Hamilton, který zaútočí na první vítězství od loňského příchodu do Ferrari. Pokusí se vylepšit druhá místa z posledních závodů v Monaku a Kanadě.
Za třetím Antonellim, který může vybojovat šesté vítězství za sebou, skončil úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Pátý byl čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
That's a pretty big hit 💥— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw
Kvalifikaci nedokončil Charles Leclerc z Ferrari, po jehož nehodě byla závěrečná část na několik minut přerušena. Osmadvacetiletý Monačan skončil po smyku v bariérách a odstartuje z desáté příčky.
Nedělní závod začne v 15:00.
Kvalifikace na Velkou cenu Katalánska F1
Barcelona:
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:14,679, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,064, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,319, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,322, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,342, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,398.