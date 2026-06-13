Kvalifikaci F1 v Barceloně vyhrál Russell, Antonelli dojel třetí. Leclerc havaroval

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  18:16aktualizováno  18:16
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Kvalifikaci na Velkou cenu Katalánska vozů formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Osmadvacetiletý Brit porazil na trati v Barceloně o 64 tisícin sekundy krajana Lewise Hamiltona z Ferrari. Třetí byl Russellův týmový kolega a lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli.
George Russell slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.

George Russell slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska. | foto: AP

George Russell slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
Andrea Kimi Antonelli v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
George Russell v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
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Třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu Russell získal třetí pole position v sezoně a jubilejní desátou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku.

V nedělním závodě zaútočí na druhé letošní vítězství a sedmé v kariéře, díky němuž by snížil manko na lídra Antonellího. Nyní na něj ztrácí 68 bodů.

Vedle Russella odstartuje sedminásobný mistr světa Hamilton, který zaútočí na první vítězství od loňského příchodu do Ferrari. Pokusí se vylepšit druhá místa z posledních závodů v Monaku a Kanadě.

Za třetím Antonellim, který může vybojovat šesté vítězství za sebou, skončil úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Pátý byl čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

Kvalifikaci nedokončil Charles Leclerc z Ferrari, po jehož nehodě byla závěrečná část na několik minut přerušena. Osmadvacetiletý Monačan skončil po smyku v bariérách a odstartuje z desáté příčky.

Nedělní závod začne v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Katalánska F1

Barcelona:

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:14,679, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,064, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,319, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,322, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,342, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,398.

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Kvalifikaci F1 v Barceloně vyhrál Russell, Antonelli dojel třetí. Leclerc havaroval

George Russell slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.

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