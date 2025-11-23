F1 ONLINE: Verstappen suverénně ovládl závod F1 v Las Vegas, druhý Norris nestačil

Norris, který vedl před závodem šampionát o 24 bodů před Piastrim, si v sobotu vyjel sedmou pole position v sezoně, čímž vyrovnal Verstappenovu bilanci. Posledních sedm závodů z první startovní pozice vyhrál.
Velkou cenu Las Vegas jsme sledovali v podrobné online reportáži
Do druhé startovní řady se postavili Španěl Carlos Sainz z Williamsu a Brit George Russell z Mercedesu.
Rekordně špatně si počínal Lewis Hamilton s vozem ferrari. Na velmi kluzké dráze se mu nedařilo, byl nejpomalejší a kvalifikoval se jako poslední, což byla pro Scuderii nevídaná potupa.