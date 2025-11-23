F1 ONLINE: Verstappen suverénně ovládl závod F1 v Las Vegas, druhý Norris nestačil

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se hned po startu protáhl na první místo Velké ceny Las Vegas a už před sebe nikoho nepustil. Vítěz kvalifikace Lando Norris s vozem McLarenu se po nepovedeném startu dokázal vrátit alespoň na druhé místo a zůstává v čele celkového pořadí. Závod v hlavním městě zábavy dokončil na třetím místě George Russell z Mercedesu.
Norris, který vedl před závodem šampionát o 24 bodů před Piastrim, si v sobotu vyjel sedmou pole position v sezoně, čímž vyrovnal Verstappenovu bilanci. Posledních sedm závodů z první startovní pozice vyhrál.

Do druhé startovní řady se postavili Španěl Carlos Sainz z Williamsu a Brit George Russell z Mercedesu.

Rekordně špatně si počínal Lewis Hamilton s vozem ferrari. Na velmi kluzké dráze se mu nedařilo, byl nejpomalejší a kvalifikoval se jako poslední, což byla pro Scuderii nevídaná potupa.

