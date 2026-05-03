Velká cena Miami formule 1 začne kvůli hrozbě bouřky o tři hodiny dřív

  8:51aktualizováno  8:51
Velká cena Miami formule 1 začne o tři hodiny dříve oproti původnímu plánu. Kvůli obavám z bouřky posunuli pořadatelé začátek čtvrtého závodu sezony na 13:00 místního času, 19:00 SELČ.
Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Miami | foto: Reuters

Podle předpovědi meteorologů má v Miami odpoledne silně pršet a při avizované hrozbě blesků v okolí trati během Grand Prix by musel být závod přerušován.

„Rozhodnutí jsme přijali, abychom minimalizovali hrozbu narušení závodu a získali co nejširší časové okno pro jeho dokončení v optimálních podmínkách,“ uvedli američtí organizátoři. „Nejvyšší prioritu má bezpečnost jezdců, fanoušků, týmů a spolupracovníků.“

Z prvního místa na startu vyrazí do závodu lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Vedle něj bude stát exmistr světa Max Verstappen z Red Bullu.

