F1 ONLINE: Verstappena zradila technika, končí i Norris. V Monaku vede Antonelli

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  15:05aktualizováno  16:01
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Devatenáctiletý zázrak F1 Andrea Kimi Antonelli už čtyři závody za sebou neprohrál. A ovládl i kvalifikaci na atypickém městském okruhu Velké ceny Monaka. Za ním budou číhat Verstappen s vozem Red Bullu a jezdci stáje Ferrari. Dokážou ho porazit? Sledujte od 15 hod. v podrobné online reportáži.
Kimi Antonelli v čele Velké ceny Monaka

Kimi Antonelli v čele Velké ceny Monaka | foto: Reuters

Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Monaka
Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Monaka
Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Monaka
Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Monaka
24 fotografií

Devatenáctiletý Antonelli zvítězil s náskokem 43 tisícin sekundy, připsal si čtvrtý kvalifikační triumf v ročníku i kariéře a potvrdil letošní nadvládu Mercedesu. Zbylé dvě kvalifikace a také první závod sezony vyhrál jeho týmový kolega George Russell, jenž do monacké Grand Prix vyrazí až z šestého místa.

ONLINE: Velká cena Monaka formule 1

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

Druhý skončil Max Verstappen, třetí Lewis Hamilton a čtvrtý domácí pilot Charles Leclerc. Obhájce prvenství Lando Norris z McLarenu zajel až osmý čas.

Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Monaka
Kimi Antonelli, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Monaka
Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Monaka
Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Monaka
24 fotografií

Piloti Ferrari nenaplnili očekávání a nenavázali na páteční tréninky. Hamilton zaostal za Antonellim o téměř čtvrt sekundy, předloňský vítěz Leclerc, který v Monaku kvalifikaci třikrát dokázal vyhrát, o tři desetiny.

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