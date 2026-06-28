F1 ONLINE: Strategická bitva ve Velké ceně Rakouska, do čela závodu se vrací Russell

Závěr sobotní kvalifikace nabídl dramatickou podívanou. I kvůli nehodě Maxe Verstappena, který měl zajímavě rozjeté kolo, ale nad monopostem ztratil kontrolu a skončil v bariéře.
O pár okamžiků později projížděl kolem Russell, jehož prvenství se zabývali i traťoví komisaři. Zkoumali, zda po havárii soupeře z Red Bullu dostatečně zpomalil při vyvěšení žlutých vlajek.
Došli k rozhodnutí, že ano, britský pilot tak v pořadí přeskočil Charlese Leclerca, kterého předčil o 236 tisícin sekundy. Třetí pozice patří na startu Lewisi Hamiltonovi, vítězi poslední Velké ceny Katalánska v Barceloně.
Pozici v druhé řadě si zajistili také čtvrtý Andrea Kimi Antonelli, lídra šampionátu naopak vynucené zpomalení po Verstappenově havárii ovlivnilo.
Nizozemský pilot byl klasifikován jako pátý, o místo před obhájcem mistrovského titulu Landem Norrisem z McLarenu.
Kdo na okruhu ve Spielbergu projede cílem jako první?