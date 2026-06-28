F1 ONLINE: Strategická bitva ve Velké ceně Rakouska, do čela závodu se vrací Russell

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  14:48
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George Russell před Lewisem Hamiltonem krátce po startu v čele Velké ceny...

George Russell před Lewisem Hamiltonem krátce po startu v čele Velké ceny Rakouska | foto: Reuters

George Russell před Lewisem Hamiltonem krátce po startu v čele Velké ceny...
George Russell, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Rakouska
George Russell odstartuje do Velké ceny Rakouska z prvního místa.
George Russell během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska
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Na pole position vůz Mercedesu s Georgem Russellem za volantem, za ním dva monoposty Ferrari. Tak vypadá obsazení předních příček na startu Velké ceny Rakouska formule 1, která se rozjíždí v 15 hodin. Kdo se bude radovat z vítězství? Závod můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Závěr sobotní kvalifikace nabídl dramatickou podívanou. I kvůli nehodě Maxe Verstappena, který měl zajímavě rozjeté kolo, ale nad monopostem ztratil kontrolu a skončil v bariéře.

O pár okamžiků později projížděl kolem Russell, jehož prvenství se zabývali i traťoví komisaři. Zkoumali, zda po havárii soupeře z Red Bullu dostatečně zpomalil při vyvěšení žlutých vlajek.

Došli k rozhodnutí, že ano, britský pilot tak v pořadí přeskočil Charlese Leclerca, kterého předčil o 236 tisícin sekundy. Třetí pozice patří na startu Lewisi Hamiltonovi, vítězi poslední Velké ceny Katalánska v Barceloně.

Pozici v druhé řadě si zajistili také čtvrtý Andrea Kimi Antonelli, lídra šampionátu naopak vynucené zpomalení po Verstappenově havárii ovlivnilo.

Nizozemský pilot byl klasifikován jako pátý, o místo před obhájcem mistrovského titulu Landem Norrisem z McLarenu.

Kdo na okruhu ve Spielbergu projede cílem jako první?

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