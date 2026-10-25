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F1 ONLINE: V USA se do vedení vrací Antonelli, soupeřům dochází dech

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  20:58aktualizováno  22:00
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Kimi Antonelli na trati Velké ceny USA

Kimi Antonelli na trati Velké ceny USA | foto: AP

Kimi Antonelli krátce po startu v čele Velké ceny USA
Charles Leclerc na trati Velké ceny USA
George Russell na trati Velké ceny USA
George Russell na trati Velké ceny USA
10 fotografií
Už v americkém Austinu může dvacetiletý Andrea Kimi Antonelli slavit titul mistra světa formule 1. Jako nejmladší v historii. Potřebuje vyhrát a potom doufat, že jeho nejbližší pronásledovatelé v celkovém hodnocení nebudou mezi nejlepšími. Nakročeno má dobře, v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu USA nenašel soupeře. Závod sledujte v podrobné online reportáži od 21.00.

Antonelli získal sedmou pole position v sezoně a kariéře. Zaútočí na deváté vítězství. K jistotě titulu v Austinu potřebuje, aby po nedělním podniku vedl šampionát alespoň o 125 bodů. V tuto chvíli má náskok 102 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem z Mercedesu a 111 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari.

ONLINE: Velká cena USA formule 1

Závod sledujte podrobně.

Kvalifikaci ovládl Antonelli nejrychlejším časem dne 1:34,035. Překonal i čtyřnásobného mistra světa Verstappena, který v Austinu dříve čtyřikrát vyhrál a po nedávných triumfech v Malajsii a Singapuru útočí na hattrick.

Šestý skončil Antonelliho hlavní rival v boji o titul Russell, který na Itala ztratil 441 tisícin. Další jeho sok Hamilton startuje pátý.

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