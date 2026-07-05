Italský mladíček dokázal využívat rychlostní převahy vozů Mercedesu a v kvalifikaci nedal soupeřům šanci. Také po startu závodu byl nejrychlejší, chystal si útok na vedoucího Leclerca a na novějších pneumatikách by to pro něj bylo snadné. Poškodil si však monopost, musel dvakrát do boxů, jel velmi pomalu a také kvůli pětisekundové penalizaci za porušení traťových limitů se propadl až na 16. příčku.
Velká cena Británie formule 1
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Leclerc po většinu závodu vedl, a i když mu ke konci pomohlo štěstí, ukázal všem, že je zpět. Bez potíží porazil stájového kolegu Hamiltona a neudělal jedinou chybu.
V průběžném pořadí je Antonelli stále první, ale druhý Russell snížil ztrátu na 25 bodů. Sedminásobný mistr světa Hamilton na třetí příčce zaostává o 32 bodů. Leclerc se díky vítězství posunul na čtvrté místo, jeho ztráta už však činí 71 bodů.
Devatenáctiletý Antonelli odstartoval z pole position, ale okamžitě se před něj dostali Leclerc i Hamilton. Britský pilot však ulil start a při zastávce v boxech si proto musel odpykat pětisekundový trest.
Ještě před tím však Hamiltona předjel Antonelli a pilot Mercedesu byl ve skvělé pozici pro útok na vedoucího Leclerca, Monačana velmi rychle dotahoval a bylo jen otázkou času, kdy půjde do vedení. Krátce po zastávce v boxech ve 36. kole ho však zastavily technické problémy.
Ve 42. kole kvůli potížím se zavěšením předních kol musel zajet k mechanikům do boxů, ale o dvě kola později byl italský mladík znovu v boxech. Navíc kvůli špatně ovladatelnému vozu porušil traťové limity, dostal pětisekundový trest, který ho připravil o devátou příčku. Startovní pole totiž projelo cílem „ve vláčku“ za safety car, a spadl tak až na šestnáctou, nebodovanou příčku.
Zpomalovací vůz vyrazil na dráhu kvůli nehodě Maxe Verstappena, kterému se opět nedovřelo při brzdění zadní křídlo. Čtyřnásobný mistr světa havaroval ve 48. kole a řada jezdců zamířila pro nové gumy, byli mezi nimi Leclerc a Hamilton na prvním a druhém místě, zatímco Russell zůstal na trati a dostal se díky tomu mezi jezdce Ferrari – všechna čtyři zbývající kola se odjela za safety car.
Velká cena Británie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Silverstonu:
1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:27:11,335, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,427, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,772, 4. Norris (Brit./McLaren) -1,149, 5. Hadjar (Fr./Red Bull) -1,598, 6. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -2,023.
Průběžné pořadí MS (po 9 z 22 závodů): 1. Antonelli (It./Mercedes) 179, 2. Russell 154, 3. Hamilton 147, 4. Leclerc 108, 5. Norris 97, 6. Piastri (Austr./McLaren) 82.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 333, 2. Ferrari 255, 3. McLaren 179, 4. Red Bull Racing 128, 5. Alpine 60, 6. Racing Bulls 59.