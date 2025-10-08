Velká pardubická se tradičně koná na Dostihovém závodišti Pardubice vždy druhou říjnovou neděli. Tato tradice bude dodržena i v roce 2025. Letos se tedy poběží 12. října.
Hlavní dostih obvykle startuje kolem 16:00. Pro rok 2025 však bylo oficiálně potvrzeno posunutí startu o půl hodiny, tedy na 15:30.
Proč se start Velké pardubické posouvá?
Důvodem je bezpečnost Taxisova příkopu. Při standardním startu v 16:00 vytvářelo zapadající slunce na proslulé překážce stín, který mohl ovlivnit koně v momentě odskoku, a tím zvyšovat riziko pádu. Posunutí startu na 15:30 má tento bezpečnostní aspekt minimalizovat.
„Pracujeme na tom, aby se nestávaly průšvihy. Aby byl dostih bezpečný,“ prozradil sedminásobný šampion Jan Faltejsek, jenž bude v Pardubicích obhajovat loňské vítězství. „Mělo by to pomoci. Stín, který tam je a funguje jako odskokový prvek, bude kratší. Loni zasahoval stín hodně dopředu, až metr.“
Krátká historie a základní fakta
První ročník se konal 5. listopadu 1874. Od té doby se Velká pardubická stala jednou z nejdéle kontinuálně pořádaných sportovních událostí, které se konají v České republice. V historii bylo k loňskému roku uspořádáno 134 ročníků, tradici přerušily světové války a neblaze proslulý rok 1968.
|Velká pardubická v číslech
|Délka trati
|Přibližně 6 900 metrů
|Počet překážek
|31
|Průměrný čas
|Kolem 9–10 minut
|Překážky
|Živé ploty, vodní příkopy, banky, Taxisův příkop (překonává se pouze jednou)
|Časový rekord
|08:56,01 (Ribelino, 2015)
Obávaný Taxisův příkop
Taxisův příkop je právem považován za nejobávanější a nejtěžší překážku. Je tvořen metrovým živým plotem, za nímž následuje 150 centimetrů hluboký a 400 centimetrů široký příkop. V průběhu let byla překážka několikrát upravována pro větší bezpečnost, nejvýrazněji v roce 2021, kdy byla změněna doskoková hrana a sklon povrchu.
V důsledku zranění utrpěných při závodu zemřelo za více než sto let přes 50 koní, přičemž mnoho tragédií se odehrálo právě na Taxisu.
Legendy, vítězové a kuriozity
Velká pardubická zrodila několik ikonických jmen a zažila dramatické momenty.
Nejúspěšnější koně a jezdci
|Jméno
|Vítězství
|Roky vítězství
|Zajímavost
|Železník (Kůň)
|4
|1987, 1988, 1989, 1991
|Rekordní počet vítězství, startoval 8x.
|Josef Váňa (jezdec)
|8
|1987–1991 (s Železníkem), 1997, 2007, 2008
|Historicky nejúspěšnější jezdec.
|Lata Brandisová (jezdkyně)
|1
|1937 (na klisně Norma)
|Jediná žena, která kdy Velkou pardubickou vyhrála.
Překvapení a dramata
- „Mrtvý doběh“ 2024: Poprvé v historii dostihu byli vyhlášeni dva vítězové – Sexy Lord a Godfrey. Cílová fotografie nedokázala rozhodnout.
- Roky bez vítěze: Kvůli extrémní náročnosti se v několika ročnících (například 1909) stalo, že žádný kůň nedokončil trať, a vítěz tak nebyl vyhlášen.
- Tragédie a diskuse o bezpečnosti: I přes úpravy se tragické události objevují. Například úmrtí koně Stuke na Taxisově příkopu v roce 2023 znovu rozvířilo veřejnou debatu o nutnosti dalších bezpečnostních úprav. A první vlaštovkou je letošní úprava času, aby koně nemátl stín.
|
Historická chvíle! Pardubická má poprvé dva vítěze, slaví Myška a Faltejsek
Aktuální vítězové
V novodobé historii se mezi jezdci výrazně prosazuje například Jan Faltejsek, který zvítězil v roce 2023 (na koni Sacamiro) a sdílel vítězství v roce 2024 (na koni Godfrey).
|Rok
|Vítěz (Kůň)
|Jezdec
|Čas
|2024
|Sexy Lord & Godfrey
|Jaroslav Myška & Jan Faltejsek
|09:40,00
|2023
|Sacamiro
|Jan Faltejsek
|09:28,27
|2022
|Mr Spex
|Lukáš Matuský
|09:31,24
Jak se dostat na Velkou pardubickou 2025 a vstup?
Kvíz: Otestujte si, co víte o legendární Velké pardubické
- Vstupenky a tribuny: Vstupenky se prodávají v několika kategoriích (stání, sezení na tribunách). Nejlepší místa na hlavních tribunách se vyprodávají s velkým předstihem. Doporučuje se sledovat oficiální stránky Dostihového spolku a.s. a partnerské prodejní sítě. Nejlevnější vstupenky na Velkou pardubickou pořídíte za 200 Kč (zlevněné), nejdražší pak stojí 4500 Kč a v ceně je i štědré pohoštění.
- Jak se dostat na závodiště: Pro veřejnost jsou vyhrazeny parkovací plochy na uzavřené silnici I/37 ve směru Chrudim – Pardubice. Provoz je jednosměrný. Lze využít i spojů městské hromadné dopravy, na zastávku Závodiště zajíždí linky číslo 8, 88, 14, 15, 24 a 29 nebo vlakem.
- Doprovodný program: Hlavnímu dostihu předchází bohatý program dalších překážkových a rovinových dostihů, které startují již dříve během dne.
Kde sledovat Velkou pardubickou 2025 živě?
Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.
Stream ze závodu najdete u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.