Velká pardubická 2025: Proč se letos startuje dříve?

Ivana Vaňkátová
  8:52
Velká pardubická není jen nejnáročnější překážkový dostih v kontinentální Evropě, ale také sportovní a společenská událost s historií sahající až do roku 1874. Pro rok 2025 se však legendární závod chystá s drobnou, ale významnou změnou, která má zvýšit bezpečnost na nejobávanější překážce – Taxisově příkopu.
Koním tradičně nejvíce zavařil Taxisův příkop.

Koním tradičně nejvíce zavařil Taxisův příkop. | foto: MAFRA - Dan Materna

Koním tradičně nejvíce zavařil Taxisův příkop.
Dostihy (foto ilustrační).
Koně překonávají Taxisův příkop.
Josef Váňa.
Velká pardubická se tradičně koná na Dostihovém závodišti Pardubice vždy druhou říjnovou neděli. Tato tradice bude dodržena i v roce 2025. Letos se tedy poběží 12. října.

Hlavní dostih obvykle startuje kolem 16:00. Pro rok 2025 však bylo oficiálně potvrzeno posunutí startu o půl hodiny, tedy na 15:30.

Proč se start Velké pardubické posouvá?

Důvodem je bezpečnost Taxisova příkopu. Při standardním startu v 16:00 vytvářelo zapadající slunce na proslulé překážce stín, který mohl ovlivnit koně v momentě odskoku, a tím zvyšovat riziko pádu. Posunutí startu na 15:30 má tento bezpečnostní aspekt minimalizovat.

„Pracujeme na tom, aby se nestávaly průšvihy. Aby byl dostih bezpečný,“ prozradil sedminásobný šampion Jan Faltejsek, jenž bude v Pardubicích obhajovat loňské vítězství. „Mělo by to pomoci. Stín, který tam je a funguje jako odskokový prvek, bude kratší. Loni zasahoval stín hodně dopředu, až metr.“

Žokejové zdolávají Velký Taxisův příkop.

Krátká historie a základní fakta

První ročník se konal 5. listopadu 1874. Od té doby se Velká pardubická stala jednou z nejdéle kontinuálně pořádaných sportovních událostí, které se konají v České republice. V historii bylo k loňskému roku uspořádáno 134 ročníků, tradici přerušily světové války a neblaze proslulý rok 1968.

Velká pardubická v číslech
Délka tratiPřibližně 6 900 metrů
Počet překážek31
Průměrný časKolem 9–10 minut
PřekážkyŽivé ploty, vodní příkopy, banky, Taxisův příkop (překonává se pouze jednou)
Časový rekord08:56,01 (Ribelino, 2015)
Dostihy (foto ilustrační).

Obávaný Taxisův příkop

Taxisův příkop je právem považován za nejobávanější a nejtěžší překážku. Je tvořen metrovým živým plotem, za nímž následuje 150 centimetrů hluboký a 400 centimetrů široký příkop. V průběhu let byla překážka několikrát upravována pro větší bezpečnost, nejvýrazněji v roce 2021, kdy byla změněna doskoková hrana a sklon povrchu.

V důsledku zranění utrpěných při závodu zemřelo za více než sto let přes 50 koní, přičemž mnoho tragédií se odehrálo právě na Taxisu.

Koně překonávají Taxisův příkop.

Legendy, vítězové a kuriozity

Velká pardubická zrodila několik ikonických jmen a zažila dramatické momenty.

Nejúspěšnější koně a jezdci

JménoVítězstvíRoky vítězstvíZajímavost
Železník (Kůň)41987, 1988, 1989, 1991Rekordní počet vítězství, startoval 8x.
Josef Váňa (jezdec)81987–1991 (s Železníkem), 1997, 2007, 2008Historicky nejúspěšnější jezdec.
Lata Brandisová (jezdkyně)11937 (na klisně Norma)Jediná žena, která kdy Velkou pardubickou vyhrála.

Josef Váňa.

Překvapení a dramata

  • Mrtvý doběh“ 2024: Poprvé v historii dostihu byli vyhlášeni dva vítězové – Sexy Lord a Godfrey. Cílová fotografie nedokázala rozhodnout.
  • Roky bez vítěze: Kvůli extrémní náročnosti se v několika ročnících (například 1909) stalo, že žádný kůň nedokončil trať, a vítěz tak nebyl vyhlášen.
  • Tragédie a diskuse o bezpečnosti: I přes úpravy se tragické události objevují. Například úmrtí koně Stuke na Taxisově příkopu v roce 2023 znovu rozvířilo veřejnou debatu o nutnosti dalších bezpečnostních úprav. A první vlaštovkou je letošní úprava času, aby koně nemátl stín.

Historická chvíle! Pardubická má poprvé dva vítěze, slaví Myška a Faltejsek

Aktuální vítězové

V novodobé historii se mezi jezdci výrazně prosazuje například Jan Faltejsek, který zvítězil v roce 2023 (na koni Sacamiro) a sdílel vítězství v roce 2024 (na koni Godfrey).

RokVítěz (Kůň)JezdecČas
2024Sexy Lord & GodfreyJaroslav Myška & Jan Faltejsek09:40,00
2023SacamiroJan Faltejsek09:28,27
2022Mr SpexLukáš Matuský09:31,24

Jak se dostat na Velkou pardubickou 2025 a vstup?

Kvíz: Otestujte si, co víte o legendární Velké pardubické

  • Vstupenky a tribuny: Vstupenky se prodávají v několika kategoriích (stání, sezení na tribunách). Nejlepší místa na hlavních tribunách se vyprodávají s velkým předstihem. Doporučuje se sledovat oficiální stránky Dostihového spolku a.s. a partnerské prodejní sítě. Nejlevnější vstupenky na Velkou pardubickou pořídíte za 200 Kč (zlevněné), nejdražší pak stojí 4500 Kč a v ceně je i štědré pohoštění.
  • Jak se dostat na závodiště: Pro veřejnost jsou vyhrazeny parkovací plochy na uzavřené silnici I/37 ve směru Chrudim – Pardubice. Provoz je jednosměrný. Lze využít i spojů městské hromadné dopravy, na zastávku Závodiště zajíždí linky číslo 8, 88, 14, 15, 24 a 29 nebo vlakem.
  • Doprovodný program: Hlavnímu dostihu předchází bohatý program dalších překážkových a rovinových dostihů, které startují již dříve během dne.

Kde sledovat Velkou pardubickou 2025 živě?

Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.

Stream ze závodu najdete u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.

