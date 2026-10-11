Slavnostní zahájení mítinku proběhlo v 10:30, prvním dostihem byla Cena Laty Brandisové. Tu ovládla klisna Pascala, následná Cena ČASCH patřila favoritovi Doctoru Riskovi.
Polední Memoriál 33násobného startéra Velké pardubické Jiřího Šindlera si podmanil French Chardonnay. V Ceně Vltavy po skvělém finiši triumfoval Roscoff.
ONLINE: 136. Velká pardubická
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Cenu Labe vyhrál stylem start–cíl favorit Vienna Calling, těsný finiš Poplerova memoriálu zvládl lépe Erik Le Viking. Jeho žokejka Lenka Neprašová se tak skvěle naladila na hlavní dostih, ve kterém patří mezi favority.
Pak už v 15:30 odstartuje nejtěžší steeplechase v kontinentální Evropě, letos se na start postaví jen deset koní. Menší účast byla jen v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a do cíle nakonec doběhl jediný Rigoletto.
Velká pardubická 2026
Trenér loňského vítěze Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát přijíždí s desetiletým irským hnědákem Finalem Ordersem, který je podle mnohých bookmakerů hlavním favoritem. Irský valach má za sebou přes 50 překážkových startů a sedm vítězství ve steeplechase.
Letos triumfoval v krosu během březnového mítinku v Cheltenhamu, o měsíc později pak skončil sedmý ve slavné Velké národní v Aintree, přestože celou dobu vedl.
„Myslím, že bude schopen přeskákat trať, ale jsou tam samozřejmě ošidné překážky, takže je potřeba i štěstí, abyste je překonali,“ přibližuje Cromwell.
V posledních dnech se však stále skloňuje jméno šampiona z roku 2024 Godfreyho, který se tehdy o vítězství dělil se Sexy Lordem. Vyhrál poslední čtvrtou kvalifikaci v sedle s Lenkou Neprašovou, která ovšem jen zaskakovala za Jana Faltejska.
Čtyřiatřicetiletý matador tak může v případě vítězství dorovnat rekord legendárního Josefa Váni, který na Velké pardubické triumfoval dohromady osmkrát.
A kurz klesá i nejstaršímu účastníku Sacamirovi, v jehož sedle bude právě jediná žena, 22letá Neprašová. Třináctiletý hnědák slavil v roce 2023 a po zdravotních problémech a dvou vynechaných ročnících se znovu postaví na start. Letos běžel jen druhou červnovou kvalifikaci a skončil druhý za Ironikou.
Počítat se musí i s High in The Sky v sedle s Ondřejem Velkem. Francouzský valach při svém loňském debutu nestačil jen na vítězného Stumptowna. Letos běžel dvě kvalifikace – v květnu skončil třetí, v září pak finišoval čtvrtý.
A překvapit může i desetiletý valach Angkor Wat vedený Janem Odložilem. V květnu skončil v Ceně města Pardubic na druhé místě, v poslední kvalifikaci pak doběhl třetí. Teď ho na 6900 metrů dlouhé distanci čeká premiéra.
Startuje ale i loni nečekaně třetí debutant Čáryjape. V sezoně dosud startoval jen jednou na srpnové kvalifikaci, kde doběhl třetí. To Araucarias se zkušeným žokejem Josefem Bartošem nepatří mezi největší favority, ovšem trojnásobný vítěz Bartoš už několikrát dokázal nemožné.
Osmiletý hnědák Greek Dessert z českých Napajedel se pyšní 22 starty ve steeplechase bez jediného pádu. Loni skončil třetí v Ceně Vltavy s britským žokejem Jamesem Bestem, který je v neděli znovu v jeho sedle.
Druhý zahraniční kůň Hard Rock De Kerser je zkušeným francouzským krosařem, jenže nikdy neběžel delší dostih než 5300 metrů. Letos má na kontě dvě druhá a dvě třetí místa, naposledy doběhl třetí v Le Touquet.
Jako největší outsider s kurzem 60:1 vyrazí devítiletý francouzský valach Dumon Roclay. V roce 2024 však vyhrál v Pardubicích Cenu Labe. Loni s ním Marcel Novák, který je opět v jeho sedle, skončili na Malém anglickém skoku.
Tak kdo to bude tentokrát?