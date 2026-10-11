Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11. října). V našem přehledu najdete program akce, startovní listinu a kde závod sledovat.
Kde sledovat Velkou pardubickou 2026 živě:
Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.
Program závodního dne
Program závodního dne nabídne celkem sedm dostihů. Areál a tribuny se otevřou v 9:00, slavnostní zahájení je naplánováno na 10:30 a vrcholem programu bude v 15:30 start 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.
Program 136. Velké pardubické
|Čas
|Dostih / program
|Dotace
|9:00
|Otevření areálu a tribun
|–
|10:30
|Slavnostní zahájení mítinku
|–
|11:00
|Cena společnosti VCES a.s. – Cena Laty Brandisové
|300 000 Kč
|11:40
|Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH
|300 000 Kč
|12:20
|Pohár BICZ holding 2026 – Memoriál 33násobného startéra Velké pardubické Jiřího Šindlera
|110 000 Kč
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|700 000 Kč
|13:45
|Cena Lesů České republiky – Cena Labe
|1 000 000 Kč
|14:25
|Poplerův memoriál společnosti PROFI CREDIT
|500 000 Kč
|15:30
|136. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou pod záštitou ministra zemědělství Martina Šebestyána
|5 000 000 Kč
|16:00
|Slavnostní dekorování 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou
Startovní listina Velké pardubické 2026
Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé pouze deset koní. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a dokončil ho pouze Rigoletto.
Startovní listina Velké pardubické 2026
|Startovní číslo
|Kůň (země původu, věk)
|Žokej
|Hmotnost (kg)
|Stáj
|1
|Hard Roc de Kerser (FR, 9 val)
|Jean-Stephane Lebrun
|70,0
|Haras D’Erable, Ecurie des Dunes (FR)
|2
|Angkor Wat (GB, 10 val)
|Jan Odložil
|70,0
|Joly
|3
|High in the Sky (FR, 9 val)
|Ondřej Velek
|70,0
|DS Pegas
|4
|Čáryjape (9 val)
|Adam Čmiel
|70,0
|NUTRIN
|5
|Araucarias (FR, 9 val)
|Josef Bartoš
|70,0
|Ramzová
|6
|Dumon Roclay (FR, 9 val)
|Marcel Novák
|70,0
|Stáj Kejzlar
|7
|Sacamiro (13 val)
|Lenka Neprašová
|70,0
|Jezdecký oddíl Beňov
|8
|Greek Dessert (8 val)
|James Best
|70,0
|Jiří Charvát ml.
|9
|Godfrey (FR, 10 val)
|Jan Faltejsek
|70,0
|DS Pegas
|10
|Final Orders (GB, 10 val)
|Keith Michael Donoghue
|70,0
|C.M.D. Syndicate (IRE)
Odměny za umístění ve Velké Pardubické 2026:
Oficiální rozdělení finančních prémií pro 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou zatím nebylo zveřejněno, nelze však očekávat snížení oproti rekordní dotaci 5 milionů korun z roku 2025.
Odměny za pořadí ve Velké pardubické 2025
|Pořadí
|Finanční odměna
|1. místo
|2 000 000 Kč
|2. místo
|1 100 000 Kč
|3. místo
|700 000 Kč
|4. místo
|500 000 Kč
|5. místo
|350 000 Kč
|6. místo
|200 000 Kč
|7. místo
|150 000 Kč
Jak dopadla Velká pardubická loni?
V roce 2025 Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně unikl třetí titul za sebou a osmý celkově, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni. Pro třetí místo si překvapivě doběhl kurzový outsider Čáry Jape.
Výsledky Velké pardubické z roku 2025:
|Pořadí
|Číslo
|Jméno (původ, věk)
|Váha (kg)
|Žokej/Jezdec
|Vzdálenost (druhé místo)
|Trenér
|1.
|5
|STUMPTOWN (IRE), 8
|70,0
|ž. Keith Michael Donoghue
|JISTĚ
|Cromwell G.
|2.
|9
|HIGH IN THE SKY (FR), 8
|70,0
|ž. Jan Faltejsek
|1 3/4
|Török D.
|3.
|11
|ČÁRYJAPE, 8
|70,0
|ž. Adam Čmiel
|6
|Liška M.
|4.
|4
|CUWALL, 8
|70,0
|ž. Jakub Kocman
|3
|Odložil P.
|5.
|10
|ZARATE (POL), 8
|70,0
|ž. James Best
|4 1/4
|Lempochnerová V.
|6.
|7
|GENTLEMAN DE REVE (FR), 9
|70,0
|am. Teddy Davies
|4 1/2
|Clayeux E.
|7.
|12
|DULCAR DE SIVOLA (FR), 12
|70,0
|ž. Lukáš Matuský
|2 1/2
|Urbánek L.
|8.
|6
|ZTRACENKA, 9
|68,0
|ž. Jan Odložil
|2 1/2
|Popelka S.
|9.
|2
|CAVALRY MASTER (IRE), 11
|70,0
|ž. Sean Francis O`Keeffe
|4 1/2
|Maher P.
|10.
|3
|CHELMSFORD (FR), 9
|70,0
|ž. Jan Kratochvíl
|1 1/2
|Váňa st. J.
|11.
|13
|ARAUCARIAS (FR), 8
|70,0
|Marcel Novák ml.
|1/2
|Lempochnerová V.
|ZN
|1
|KLARC KENT (FR), 9
|70,0
|ž. Ondřej Velek
|Tůma P.
|ZN
|8
|DUMON ROCLAY (FR), 8
|70,0
|ž. Marcel Novák
|Kvapilová L.
|Z
|14
|SEXY LORD, 9
|70,0
|ž. Jaroslav Myška
|Růžičková M.
|PN
|15
|STORMMY, 6
|70,0
|ž. Martin Liška
|Liška M.