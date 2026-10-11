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Velká pardubická 2026: Program, startovní listina a kde závod sledovat

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  6:00
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Žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna na trati Velké pardubické | foto: ČTK

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Známý dostihový svátek se i v roce 2026 bude konat druhou říjnovou neděli (11. října). V našem přehledu najdete program akce, startovní listinu a kde závod sledovat.

Kde sledovat Velkou pardubickou 2026 živě:

Velkou pardubickou můžete sledovat na obrazovkách České televize na kanálech ČT Sport a ČT1 či na platformě ČT sport Plus.

Velká pardubická 2026: Program, výsledky kvalifikací, vstupenky a doprava

Program závodního dne

Program závodního dne nabídne celkem sedm dostihů. Areál a tribuny se otevřou v 9:00, slavnostní zahájení je naplánováno na 10:30 a vrcholem programu bude v 15:30 start 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou.

Program 136. Velké pardubické
ČasDostih / programDotace
9:00Otevření areálu a tribun
10:30Slavnostní zahájení mítinku
11:00Cena společnosti VCES a.s. – Cena Laty Brandisové300 000 Kč
11:40Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – Cena ČASCH300 000 Kč
12:20Pohár BICZ holding 2026 – Memoriál 33násobného startéra Velké pardubické Jiřího Šindlera110 000 Kč
13:00Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy700 000 Kč
13:45Cena Lesů České republiky – Cena Labe1 000 000 Kč
14:25Poplerův memoriál společnosti PROFI CREDIT500 000 Kč
15:30136. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou pod záštitou ministra zemědělství Martina Šebestyána5 000 000 Kč
16:00Slavnostní dekorování 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou

Startovní listina Velké pardubické 2026

Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé pouze deset koní. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a dokončil ho pouze Rigoletto.

Co se děje s Velkou pardubickou? Majitelé dosud přihlásili pouhých jedenáct koní
Startovní listina Velké pardubické 2026
Startovní čísloKůň (země původu, věk)ŽokejHmotnost (kg)Stáj
1Hard Roc de Kerser (FR, 9 val)Jean-Stephane Lebrun70,0Haras D’Erable, Ecurie des Dunes (FR)
2Angkor Wat (GB, 10 val)Jan Odložil70,0Joly
3High in the Sky (FR, 9 val)Ondřej Velek70,0DS Pegas
4Čáryjape (9 val)Adam Čmiel70,0NUTRIN
5Araucarias (FR, 9 val)Josef Bartoš70,0Ramzová
6Dumon Roclay (FR, 9 val)Marcel Novák70,0Stáj Kejzlar
7Sacamiro (13 val)Lenka Neprašová70,0Jezdecký oddíl Beňov
8Greek Dessert (8 val)James Best70,0Jiří Charvát ml.
9Godfrey (FR, 10 val)Jan Faltejsek70,0DS Pegas
10Final Orders (GB, 10 val)Keith Michael Donoghue70,0C.M.D. Syndicate (IRE)

Odměny za umístění ve Velké Pardubické 2026:

Oficiální rozdělení finančních prémií pro 136. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou zatím nebylo zveřejněno, nelze však očekávat snížení oproti rekordní dotaci 5 milionů korun z roku 2025.

Odměny za pořadí ve Velké pardubické 2025
PořadíFinanční odměna
1. místo2 000 000 Kč
2. místo1 100 000 Kč
3. místo700 000 Kč
4. místo500 000 Kč
5. místo350 000 Kč
6. místo200 000 Kč
7. místo150 000 Kč

KOMENTÁŘ: Další paradox Velké pardubické? Peníze ze sázek

Jak dopadla Velká pardubická loni?

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V roce 2025 Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s žokejem Keithem Donoghuem. Druhý skončil High In The Sky s žokejem Janem Faltejskem, kterému tak těsně unikl třetí titul za sebou a osmý celkově, kterým by dorovnal rekord Josefa Váni. Pro třetí místo si překvapivě doběhl kurzový outsider Čáry Jape.

OBRAZEM: Zahraniční vítěz po 30 letech! Stumptown ovládl Velkou pardubickou a rozpoutal irskou euforii
Výsledky Velké pardubické z roku 2025:
PořadíČísloJméno (původ, věk)Váha (kg)Žokej/JezdecVzdálenost (druhé místo)Trenér
1.5STUMPTOWN (IRE), 870,0ž. Keith Michael DonoghueJISTĚCromwell G.
2.9HIGH IN THE SKY (FR), 870,0ž. Jan Faltejsek1 3/4Török D.
3.11ČÁRYJAPE, 870,0ž. Adam Čmiel6Liška M.
4.4CUWALL, 870,0ž. Jakub Kocman3Odložil P.
5.10ZARATE (POL), 870,0ž. James Best4 1/4Lempochnerová V.
6.7GENTLEMAN DE REVE (FR), 970,0am. Teddy Davies4 1/2Clayeux E.
7.12DULCAR DE SIVOLA (FR), 1270,0ž. Lukáš Matuský2 1/2Urbánek L.
8.6ZTRACENKA, 968,0ž. Jan Odložil2 1/2Popelka S.
9.2CAVALRY MASTER (IRE), 1170,0ž. Sean Francis O`Keeffe4 1/2Maher P.
10.3CHELMSFORD (FR), 970,0ž. Jan Kratochvíl1 1/2Váňa st. J.
11.13ARAUCARIAS (FR), 870,0Marcel Novák ml.1/2Lempochnerová V.
ZN1KLARC KENT (FR), 970,0ž. Ondřej VelekTůma P.
ZN8DUMON ROCLAY (FR), 870,0ž. Marcel NovákKvapilová L.
Z14SEXY LORD, 970,0ž. Jaroslav MyškaRůžičková M.
PN15STORMMY, 670,0ž. Martin LiškaLiška M.
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