Domácí dravci, zahraniční hvězda, nebo bude mít slavný dostih překvapivého vítěze? Startuje 135. ročník Velké pardubické. V online přenosu sledujte výsledky jednotlivých závodů i podrobnou reportáž z hlavního a nejočekávanějšího dostihu.

Godfrey s žokejem Janem Faltejskem (vlevo) a Sexy Lord s Jaroslavem Myškou. Velká pardubická má poprvé v historii dva vítěze. | foto: ČTK

Na startu 135. ročníku Velké pardubické bude 15 koní. Odborníci považují za favority Sexy Lorda, Chelmsforda a britského hosta Stumptowna. Jejich šance na triumf vidí velmi vyrovnaně.

Sexy Lord je loňským spoluvítězem. Životní triumf slavil hned při své premiéře na Velké pardubické. Letos ovládl květnovou kvalifikaci, v srpnové pak doběhl druhý. Jinak ho trenérka Martina Růžičková šetřila, protože se bála zranění. „Důležité pro nás je, že při druhé kvalifikaci krásně skákal,“ řekla Růžičková.

Chelmsford je na zdejším závodišti velmi úspěšný. Vyhrál tři kvalifikace na Velkou pardubickou, Cenu Arnošta z Pardubic (2022), Cenu Vltavy i Cenu deníku Právo (obě 2021). O rok dříve si podmanil Pohár BICZ holding. Velkou poběží poprvé v kariéře.

Stumptown je hvězda z britských ostrovů a dáreček pro fanoušky. Na kontě má výhry z prestižních mítinků v Cheltenhamu a Punchestownu. Pyšní se náramnou bilancí: v kariéře absolvoval 25 startů, z toho osm vítězných. V odměnách získal přes 150 tisíc liber.

