Na startu 135. ročníku Velké pardubické bude 15 koní. Odborníci považují za favority Sexy Lorda, Chelmsforda a britského hosta Stumptowna. Jejich šance na triumf vidí velmi vyrovnaně.
Program dostihů ve Velké pardubické 2025:
|Čas
|Událost
|Výsledky
|11:00
|Cena Laty Brandisové
|11:40
|Cena Chládek & Tintěra – Cena ČASCH
|12:20
|Pohár BICZ Holding – Memoriál Jiřího Šindlera
|13:00
|Cena hejtmana Pardubického kraje – Cena Vltavy
|13:45
|Cena Lesů ČR – Cena Labe
|14:25
|Poplerův memoriál (společnosti PROFI CREDIT)
|15:30
|135. Velká pardubická (hlavní dostih)
Sexy Lord je loňským spoluvítězem. Životní triumf slavil hned při své premiéře na Velké pardubické. Letos ovládl květnovou kvalifikaci, v srpnové pak doběhl druhý. Jinak ho trenérka Martina Růžičková šetřila, protože se bála zranění. „Důležité pro nás je, že při druhé kvalifikaci krásně skákal,“ řekla Růžičková.
Chelmsford je na zdejším závodišti velmi úspěšný. Vyhrál tři kvalifikace na Velkou pardubickou, Cenu Arnošta z Pardubic (2022), Cenu Vltavy i Cenu deníku Právo (obě 2021). O rok dříve si podmanil Pohár BICZ holding. Velkou poběží poprvé v kariéře.
Stumptown je hvězda z britských ostrovů a dáreček pro fanoušky. Na kontě má výhry z prestižních mítinků v Cheltenhamu a Punchestownu. Pyšní se náramnou bilancí: v kariéře absolvoval 25 startů, z toho osm vítězných. V odměnách získal přes 150 tisíc liber.