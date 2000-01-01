náhledy
Extravagancí i elegancí se to o víkendu na Velké pardubické jen hemžilo. K legendárnímu dostihu patří nejen koně, ale i tradiční klobouková paráda, která nechyběla ani při 135. ročníku. Pokrývky hlavy různých barev, tvarů a velikostí byly k vidění v celém areálu závodiště. Některé z nich si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Autor: Michal Beránek / CNC , Profimedia.cz
Klobouky všech tvarů, barev i výšek byly na letošní Velké pardubické tradičně k vidění i letos, 12. října 2025.
Autor: ČTK
Elegantní klobouky na hlavách návštěvníků při letošní Velké pardubické, 12. října.
Autor: Michal Beránek / CNC , Profimedia.cz
Tradiční klobouky nechyběly na hlavách návštěvníků ani na letošní Velké pardubické, 12. října 2025.
Autor: Michal Beránek / CNC , Profimedia.cz
Klobouky na hlavách návštěvníků na letošní Velké pardubické, 12. října 2025.
Autor: Michal Beránek / CNC , Profimedia.cz
Tradičně zaplněné ochozy při nedělní Velké pardubické. Atmosféru dotvářely i klobouky, které si oblékla řada návštěvníků, 12. října 2025.
Autor: Martin Veselý, MAFRA