Velký comeback, Kämpf mění NHL za Litvínov. Bratři Kašové prodloužili smlouvy

„O návratu do Česka jsem po devíti náročných letech v NHL přemýšlel delší dobu. V poslední sezoně mě Toronto poslalo na farmu, pak byly potíže s rozvázáním smlouvy. Ještě jsme zkusili další štaci v NHL, tedy Vancouver, ale nakonec to nedopadlo. Sezona byla pro mě i rodinu náročná, dvakrát jsme se stěhovali, to byl poslední hřebíček,“ svěřil se Kämpf. „A to nás přesvědčilo, že už něco takového absolutně nechceme, chceme klid. Je správný čas se vrátit.“
Chomutovský odchovanec strávil v nejlepší lize světa devět sezon, vypracoval se v elitního defenzivního útočníka a specialistu na oslabení. Za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington nastoupil do 576 zápasů v základní části, ve kterých nasbíral 149 kanadských bodů (50+99). Dalších 35 startů a 7 bodů (4+3) přidal v play off o Stanley Cup.
„Jde o nejstěžejnější podpis za poslední léta po Kašovcích,“ potěšilo Jiřího Šlégra, jednoho z nových spolumajitelů klubu a předsedu představenstva. „Povedlo se nám přivést plejera z NHL v nejlepších letech, strašně moc si toho vážíme. Rádi jsme nejen my a kluci v kabině, ale i fanoušci v Litvínově a celá extraliga. Bude to oživení a po naší loňské sezoně krok dopředu. David je komplexní útočník, lídr a profesionál, který okamžitě zvedne kvalitu našeho týmu na úplně jinou úroveň.“
Kämpf reprezentoval české barvy na třech mistrovstvích světa a na letošních olympijských hrách. Na domácím šampionátu v Praze 2024 patřil mezi zlaté hrdiny. „David mohl jít kamkoli jinam a rozhodl se pro nás. Velkou roli sehrálo přátelství, které mají s bratry Kašovými,“ prozradil Šlégr. „Zaregistroval jsem, že už na olympiádě se s Ondřejem od sebe nehnuli.“
Hvězdní sourozenci Kašovi nástup kamaráda vítají. Můžou vytvořit i útok 3K, tedy Kaše – Kämpf – Kaše s tím, že mladší z bratrů David se přesune z centra na křídlo. „Věřím, že navážeme na naše spolupráce z mládeže, NHL a reprezentační scény. Jsem z podpisu Davida nadšený. A jsem rád, že s bráchou se nám ho podařilo zlanařit a Jirka to dotáhl do vítězného konce,“ pousmál se Ondřej Kaše.
Litvínov si pojistil služby sourozenců, čili svých klíčových útočníků a největších hvězd, až do konce sezony 2028/29. Smlouvy jim platily původně už jen na příští ročník. „Prodloužení smluv s Ondrou a Davidem bylo naší absolutní prioritou. Jsou to lídři týmu, rozdíloví hráči a tváře našeho klubu,“ uvedl Šlégr. „Jejich hokejové kvality jsou nesporné, což dokazují svými statistikami i vlivem na hru.“
Starší z bratrů Ondřej platí za jednoho z nejkreativnějších hráčů celé extraligy. Ve svých 143 startech za Vervu nasbíral 135 kanadských bodů za 48 branek a 87 asistencí. „V Litvínově jsem maximálně spokojený. V nové sezoně chceme odčinit loňský ročník a hrát v klidných vodách tabulky. Věřím, že tento tým má velký potenciál, a chci pomoci k tomu, abychom v dalších letech bojovali o nejvyšší příčky,“ uvedl Ondřej.
Mladší David je klíčovým mužem pro přesilové hry i důležité momenty zápasů. Ve 143 utkáních za Litvínov zaznamenal 115 bodů (41+74). „Rozhodování bylo jednoduché. Mám radost, že můžu pokračovat po boku bráchy a v týmu, který má ambice,“ vyhlíží David Kaše novou sezonu s optimismem. „A navíc lepšího hráče než Davida Kämpfa jsme si nemohli přát. Pomůže nám na ledě i v šatně.“