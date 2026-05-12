Velký návrat do národního týmu? Neymar je v nominaci Brazílie na mistrovství světa

  22:26aktualizováno  22:26
Útočník Neymar nechybí v širší nominaci brazilské fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenér Carlo Ancelotti podle ESPN zařadil čtyřiatřicetiletého hráče, který za národní tým nehrál od vážného zranění kolena v říjnu 2023, mezi 55 kandidátů na účast na vrcholném turnaji.
Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii. | foto: Reuters

Pro Neymara by to znamenalo start na čtvrtém světovém šampionátu. O ten naopak s určitostí přijde talent Estevao z Chelsea.

Neymar, bývalý hráč Barcelony a Paris St. Germain, se loni v lednu po angažmá v Saúdské Arábii vrátil do mateřského Santosu s cílem vybojovat si účast na letošním mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Na někdejší formu po zdravotních problémech nenavázal, ale Ancelotti opakovaně prohlásil, že bývalý reprezentační kapitán a nejdražší fotbalista historie má stále šanci si v Americe zahrát, pokud bude stoprocentně fit.

Šance devatenáctiletého Estevaa naopak skončily. Talentovaný křídelník nehraje od poloviny dubna, kdy si v utkání s Manchesterem City poranil zadní stehenní sval. Jeho absence v širší nominaci znamená, že se nestihne včas uzdravit. Londýnský klub už dříve avizoval, že pro hráče skončila ligová sezona, a Estevao se odjel léčit Brazílie.

Ve své první sezoně v dresu Chelsea Estevao odehrál 36 zápasů a dal osm gólů. V reprezentaci debutoval už v roce 2024 a v jedenácti utkáních vstřelil pět gólů.

Brazílie, za kterou na mistrovství světa nenastoupí ani zranění Éder Militao a Rodrygo z Realu Madrid, se na šampionátu utká ve skupině C s Marokem, Haiti a Skotskem.

