Divoká karta pro Venus. Williamsová si na US Open zahraje také dvouhru

  18:53aktualizováno  18:53
Americká tenistka Venus Williamsová si na US Open zahraje i dvouhru. Pořadatelé ve středu oznámili, že pětačtyřicetileté vítězce sedmi grandslamů udělili divokou kartu. Podle federace ITF bude bývalá světová jednička na turnaji nejstarší hráčkou od Renee Richardsové, které bylo v roce 1981 ještě o dva roky více.
Venus Williamsová slaví na turnaji ve Washingtonu.

Venus Williamsová slaví na turnaji ve Washingtonu. | foto: Nick WassAP

Williamsová se k tenisu vrátila minulý měsíc po více než roční pauze a ve Washingtonu v prvním kole porazila o 22 let mladší krajanku Peyton Stearnsovou.

Vítězství se dočkala téměř po dvou letech a stala se nejstarší vítězkou zápasu na okruhu WTA od roku 2004. Následující dvě utkání včetně úvodního duelu v Cincinnati prohrála.

Williamsová se ve dvouhře na US Open poprvé představila v roce 1997, od té doby si připsala 24 účastí. V letech 2000 a 2001 zde triumfovala, při posledních třech startech vypadla v prvním kole a loni chyběla.

Kromě singlu se starší sestra vítězky 23 grandslamů Sereny Willamsové představí na kurtech ve Flushing Meadows i ve smíšené čtyřhře, kde nastoupí po boku Reillyho Opelky.

