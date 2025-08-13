Divoká karta pro Venus. Williamsová si na US Open zahraje také dvouhru

Williamsová se k tenisu vrátila minulý měsíc po více než roční pauze a ve Washingtonu v prvním kole porazila o 22 let mladší krajanku Peyton Stearnsovou.
Vítězství se dočkala téměř po dvou letech a stala se nejstarší vítězkou zápasu na okruhu WTA od roku 2004. Následující dvě utkání včetně úvodního duelu v Cincinnati prohrála.
Williamsová se ve dvouhře na US Open poprvé představila v roce 1997, od té doby si připsala 24 účastí. V letech 2000 a 2001 zde triumfovala, při posledních třech startech vypadla v prvním kole a loni chyběla.
Kromě singlu se starší sestra vítězky 23 grandslamů Sereny Willamsové představí na kurtech ve Flushing Meadows i ve smíšené čtyřhře, kde nastoupí po boku Reillyho Opelky.