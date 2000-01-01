Je to už deset let, co svět opustila velká sportovní legenda. Gymnastická ikona, velmi inspirativní žena. Věra Čáslavská zemřela 30. srpna 2016 v 74 letech, když podlehla rakovině slinivky. Sedminásobná olympijská vítězka (na snímku z roku 1964) prožila fenomenální kariéru, zároveň byl její život plný vrcholů i propadů. Připomenout si ho můžete v naší fotogalerii.
Autor: ČTK
Talentovaná a ctižádostivá blondýnka vystoupala ve sportovní kariéře až na vrchol díky nezměrné píli a tréninkové dřině.
Autor: ČTK
Se svými trenéry vymýšlela stále obtížnější prvky, které pak dokázala zacvičit s bravurou a elegancí.
Autor: AP
Po stříbru ze soutěže družstev na OH 1960 v Římě získala o čtyři roky později v Tokiu čtyři medaile včetně tří nejcennějších.
Autor: PROFIMEDIA
O další triumf na letní olympiádě v Tokiu ji připravil pád na bradlech.
Autor: Reprofoto
Po příletu z her v Tokiu coby čerstvá trojnásobná olympijská vítězka pózovala s medailemi fotografům.
Autor: ČTK
Galapředstavení na Hrách 1968 v Mexiku jí vyneslo dokonce čtyři zlaté medaile, včetně obhajoby ve víceboji, a k tomu získala ještě dvě stříbra.
Autor: Profimedia
Ve sportovní gymnastice vybojovala Věra Čáslavská celkem 140 medailí včetně 11 olympijských.
Autor: Reprofoto
Čtyřikrát se stala mistryní světa a jedenáctkrát mistryní Evropy.
Autor: Profimedia
V roce 1968 byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa, čtyřikrát ji zvolili domácí sportovkyní roku.
Autor: ČTK
Tichý protest na zlatém stupínku s Larisou Petrikovou se skloněnou hlavou. Malé gesto, které prozradilo vše. „V Mexiku skončila moje - v podstatě jednoduchá - sportovní cesta, pro mne osobně krásná a čímsi čistá,“ prohlásila v reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy poté, co naposledy uchvátila svými sestavami celý svět.
Autor: ©1968 / MOV / Kishimoto
„Jestliže pád z bradel v Tokiu byl mou malou osobní tragédií, pak vítězství v Mexiku nemohlo nic změnit na naší tragédii národní,“ řekla Věra Čáslavská.
Autor: ČTK
Krátce po triumfálním návratu do Československa ji jako jeden ze symbolů Pražského jara čekaly výslechy Státní bezpečnosti.
Autor: ČTK
I když přes nátlak odmítla odvolat svůj podpis pod manifestem Dva tisíce slov, upadla v nemilost.
Autor: Reprofoto
Než mohla začít trénovat mladé talenty, musela si několik let vydělávat například úklidem domů.
Autor: ČTK
Koncem 70. let dostala Čáslavská spolu s běžcem Josefem Odložilem, za něhož se provdala během her v Mexiku, povolení vycestovat s dětmi Radkou a Martinem do země, v níž byla i díky své pohádkové svatbě stále velmi populární.
Autor: ČTK
Oba se koncem 70. let věnovali v Mexiku dva roky místním talentům. Jejich manželství však postupem času utrpělo vážné trhliny a po 19 letech skončilo rozvodem.
Autor: ČTK
V srpnu 1993 došlo na diskotéce v Domašově k potyčce mezi Odložilem a jejich synem Martinem, při níž někdejší stříbrný olympijský mílař utrpěl vážná zranění, kterým o pár dnů později podlehl. Po zdlouhavém procesu byl Odložil mladší odsouzen ke čtyřem letům vězení.
Autor: ČTK/Galgonek Vladislav
Tehdejší prezident Václav Havel, pro kterého Věra Čáslavská začátkem 90. let pracovala jako poradkyně, vzápětí udělil Martinu Odložilovi milost.
Autor: ČTK/Hejzlar Jaroslav
Někdejší gymnastickou královnu, jež byla v té době předsedkyní ČOV a členkou MOV, poznamenala celá událost a její následná medializace natolik, že musela být hospitalizována v psychiatrické léčebně.
Autor: Dalibor Puchta, pro iDNES.cz
Tehdy se stáhla do ústraní a několik let žila v domě s pečovatelskou službou, než se s chutí a vervou sobě vlastní vrátila do normálního života.
Autor: ČOV 2014 - Václav Mudra ml.
„Můj život jsou samé vrcholy a propady. Sinusoida to není pozvolná, ale má absolutní vrcholy. Nahoře to je Mt. Everest a dole je až Mariánský příkop. A takhle se to celý můj život střídá,“ řekla v srpnu 2015 pro iDNES.cz v jednom z posledních velkých rozhovorů.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Během života získala řadu vyznamenání včetně státní Medaile Za zásluhy či japonského Řádu vycházejícího slunce. Jako druhý Čech po Emilu Zátopkovi vstoupila mezi Sportovní legendy.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Věra Čáslavská zemřela 30. srpna 2016 v 74 letech, když podlehla rakovině slinivky. V paměti národa zůstává vedle fenomenálních sportovních výkonů i díky odvaze, se kterou v dobách totality demonstrovala nespokojenost s tehdejším režimem.
Autor: idnes video, iDNES.cz
Věra Čáslavská získala v letech 1960 až 1968 sedm olympijských zlatých a čtyři stříbrné medaile.
Autor: Keystone Press Agency/Zuma Press/Profimedia
Věra Čáslavská, královna gymnastických soutěží v 60. letech 20. století.
Autor: Reprofoto
Věra Čáslavská na japonském letišti Haneda
Autor: Archiv Věry Čáslavské
Věra Čáslavská se zlatým odznakem za absolutní vítězství na olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Věra Čáslavská se zlatým odznakem za absolutní vítězství na olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu.
Autor: Jiří Benák, iDNES.cz
Věra Čáslavská ukazuje v roce 2010 pamětní medaili za fair play, kterou dostala v roce 1989 v Paříži.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Dvě sportovní legendy: Věra Čáslavská (vlevo) a Dana Zátopková v roce 2010.
Autor: Reprofoto
V prosinci roku 2010 dostala Věra Čáslavská na japonské ambasádě Řád vycházejícího slunce. K ocenění jí gratuloval i Václav Havel.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Sportfilm
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Výstava k nedožitým 80. narozeninám Věry Čáslavské v Malé výstavní síni v Liberci
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Věra Čáslavská
Autor: Budfitseniore.cz
Česká obec sokolská ve středu odhalila sochu české sportovní ikony a sedminásobné olympijské vítězky Věry Čáslavské. Autorem je umělec David Černý. (4. září 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Česká obec sokolská ve středu odhalila sochu české sportovní ikony a sedminásobné olympijské vítězky Věry Čáslavské. Autorem je umělec David Černý. (4. září 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Česká obec sokolská ve středu odhalila sochu české sportovní ikony a sedminásobné olympijské vítězky Věry Čáslavské. Autorem je umělec David Černý. (4. září 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA