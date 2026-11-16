Češi o naději bojovat o záchranu v jarní baráži bojovali do posledních chvil, velkou naději jim dal Hložkův vyrovnávací gól, jenže za tři minuty inkasovali podruhé (1:2).
„Prožívám těžké chvíle, ale v současnosti věřím v tenhle projekt ještě víc než kdy dřív,“ zdůraznil na tiskové konferenci v Osijeku španělský kouč v angličtině.
„Víme, že jsme hráli šest velmi náročných zápasů proti těm nejlepším na světě. Proto jsem hrdý na všechny hráče a jejich úsilí. Taková je prostě elitní skupina Ligy národů,“ prohlásil.
Tu už si český tým příště nezahraje, navíc při losu kvalifikace o mistrovství Evropy zamíří do druhého výkonnostního koše. Je to komplikace?
Ano. Měli jsme za úkol skončit na třetím místě, což se nám nepodařilo splnit. Teď si počkáme na prosinec a na los dalších soupeřů, abychom se mohli plně soustředit na březnový sraz. Tyhle zápasy měly tým hlavně stmelit a budu se opakovat, že každá sebemenší chyba tady vede k velké šanci soupeře.
Například brzký inkasovaný gól už ve druhé minutě.
Když takový gól dostanete, ovlivní to celý zbytek zápasu. Najednou musíte hrát úplně jinak, zvolit odlišný plán a celkově se se situací nějak poprat. My jsme však bojovali, stáli při sobě. Věřte mi, že jsme na správné cestě.
Necítíte, že jste v Osijeku předvedli nejhorší výkon v celé Lize národů?
Vůbec ne. Chorvaté jsou velmi dobří, my jsme navíc zkoušeli nové hráče a udělali hodně změn v sestavě. Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Samozřejmě se pokusíme získat i nějaké body, jsme k tomu velmi blízko. I k tomu prvnímu vítězství.
Co pozitivního byste vypíchl? A co naopak?
Nejdůležitější ze všeho jsou zkušenosti a týmové nastavení. Přeci jen máme druhý nejmladší tým z celé elitní skupiny. To je důležité pro vývoj mladých hráčů v áčku, které chceme zlepšovat a posouvat. To platí i pro výsledky. Vím, že tohle je cesta, které hráči věří. Vím, že jsme padli pošesté v řadě, ale tým se vždy snažil a byl konkurenceschopný. Proto jsem na hráče hrdý.
Co vám ukázali nováčci v sestavě?
Už jsem říkal, že máme velmi mladý tým a jsem na všechny mladíky nesmírně hrdý. Například Hopi v osmnácti nastoupil do druhého zápasu, v základu si zahrál také Kabongo, střídali Kozel s Prebslem. Je to pro ně důležitá zkušenost směrem k březnu a startu kvalifikace na Euro.
Konkrétně nasazení Kabonga s Hopim do základu se nečekalo. Bylo to správné rozhodnutí?
Ano, bylo. Jsem s jejich výkonem spokojený. Za celou dobu ukázali, že dělají pokroky a mají správný přístup. Líbí se mi také, jak hrají. Kabongo navíc může nastoupit i na hrotu, ale rozhodli jsme se, že někdy pro nás bude lepší, když bude na křídle, kde jsem s jeho výkonem rovněž spokojený.
Jaké máte plány na další měsíce?
Pořád stejné. Budeme nadále sledovat všechny hráče v následujících zápasech až do března. Doufáme také, že se mezitím zotaví zranění.
Našel jste během podzimu klíčové hráče, na kterých chcete stavět?
Během dvou reprezentačních přestávek jsme vyzkoušeli skoro čtyřicet hráčů, což pro nás bylo velmi cenné, abychom je viděli v akci. I pro ně je to užitečné, abychom si na sebe navzájem zvykli. Vybrali jsme do těch zápasů vždy to nejlepší, co jsme v dané chvíli mohli.