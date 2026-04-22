Vidíte podobu? Chystaný film o Schumacherovi ukázal hlavního hrdinu

  18:19aktualizováno  18:19
Příběh sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera se dočká filmového zpracování. Snímek The Kaiser má vyjít na podzim a hlavní role se ujal herec Jivko Sirakov. Právě jeho obsazení vyvolalo mezi fanoušky živou debatu. Reakce jsou spíše rozpačité.

Režisérem filmu je Bulhar Lubo Marinov. Snímek zaměří na Schumacherův debut ve F1 v roce 1991. Podle dosud zveřejněných informací vzniká jako krátkometrážní, což znamená zhruba půlhodinovou stopáž, s možným rozšířením na celovečerní projekt.

Tvůrci nedávno zveřejnili první trailer, v němž zdůraznili, že snímek vznikl klasickými filmařskými postupy bez použití umělé inteligence. V ukázce se objevuje ikonický zelený vůz týmu Jordan. Vedle Michaela Schumachera jsou ve filmu ztvárněni také Ayrton Senna, Eddie Jordan, Willi Weber a Corinna Schumacherová.

Největší pozornost ale zatím poutá právě představitel hlavní role. Část fanoušků na sociálních sítích kritizuje, že se Sirakov Schumacherovi příliš nepodobá. „Ani vzdáleně mu není podobný,“ napsal jeden z komentujících. „Vypadá spíš jako Frentzen (německý pilot F1 Heinz-Harald Frentzen, pozn. red.),“ zhodnotil další. Objevily se ale i pochvalné komentáře, které ocenily hercův výraz i postoj.

Obecně se však filmový projekt setkává spíše s pozitivní odezvou. Mnozí připomínají, že životopisný snímek o Schumacherovi doposud chyběl. „Doufám, že bude natočený s úctou k Michaelovi, jeho rodině, odkazu a fanouškům a bude věrný realitě. Michael si zaslouží film hodný svého příběhu,“ konstatoval jeden z fanoušků.

Michael Schumacher debutoval ve formuli 1 při Velké ceně Belgie 1991 v barvách týmu Jordan, kde nahradil Bertranda Gachota. Ačkoliv závod kvůli technickým problémům nedokončil, hned při své premiéře zaujal sedmým místem v kvalifikaci. Krátce nato zamířil do Benettonu, s nímž v sezonách 1994 a 1995 získal své první dva tituly mistra světa.

Motorsportové životopisné filmy jsou v posledních letech na vzestupu. V roce 2013 zaznamenal celosvětový úspěch snímek Rivalové, který vyprávěl o sezoně 1976 a titulovém souboji Nikiho Laudy s Jamesem Huntem. V roce 2019 zaujalo v kinech drama Le Mans '66, které si získalo diváky i kritiky. O poznání rozpačitější přijetí naopak provázelo film Ferrari z roku 2023, který vyprávěl příběh zakladatele značky Enza Ferrariho. O rok později pak Netflix uvedl minisérii Senna, která sklidila převážně dobré recenze.

Michael Schumacher
Sedminásobný mistr světa F1 Michael Schumacher
Sedminásobný mistr světa F1 Michael Schumacher
Sedminásobný mistr světa F1 Michael Schumacher
