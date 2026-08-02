Viďmanová si na premiérový titul počká, finále proti šestnáctileté Rusce nezvládla

Třiadvacetiletá Viďmanová nevyužila šanci korunovat titulem životní vystoupení na turnaji WTA. Ve finále hrála poprvé, v předchozích kolech vyřadila Mexičanku Renatu Zarazúaovou, Američanky Katie Volynetsovou, Sloane Stephensovou a Španělku Marinou Bassolsovou.
Moskevská rodačka ve finále přišla sedmkrát o servis, v závěrečné sadě ho udržela jen jednou z pěti gamů. V závěru odvrátila tři mečboly, ale nakonec odešla poražena.
Kompletní tenisové výsledky
Viďmanová nevyužila možnost vybojovat pro Česko letošní devátý singlový titul na okruhu WTA. Dvakrát uspěly Karolína Muchová, Linda Nosková a Marie Bouzková, po jednom triumfu získaly Sára Bejlek a Barbora Krejčíková.
I přes nedělní neúspěch pronikne Viďmanová v žebříčku do první stovky. Z dosavadního 114. místa se posune na 92. místo.
Ljutovová si polepší o 103 míst a bude na 126. příčce. Ruská hráčka se stala nejmladší vítězkou turnaje WTA od roku 2019. Tehdy triumfovala v Linci v 15 letech Američanka Coco Gauffová.
Viďmanová přitom vstoupila do finále suverénně a díky brzkému brejku se ujala vedení 2:0. Poté sice o podání i vinou neúspěšně reklamovaného dvojdopadu soupeřky přišla, od stavu 2:1 už ale Rusce nepovolila ani game.
Ljutovová od druhého setu výrazně zpřesnila hru a Viďmanová nedokázala na její zlepšený výkon reagovat. Ve druhé sadě prohrála od stavu 1:1 pět gamů a přišla potřetí na turnaji o set.
Turnaj žen v Memphisu
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - finále:
Kumstát je vítězem challengeru v Liberci
Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech antukový challenger v Liberci. Devatenáctiletý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzala Buena z Peru 6:3, 6:1 a navázal na triumfy Jiřího Lehečky z roku 2022 a Jiřího Veselého, který Svijany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013.
Kumstát startoval v Liberci na volnou kartu. Turnaj začal výhrou nad nasazenou jedničkou Zdeňkem Kolářem a nezastavili ho pak ani další čtyři soupeři. Premiérovou účast ve finále challengeru proměnil v trofej a ve světovém žebříčku se z 508. místa posune na 336. pozici.
Opřít se mohl o servis, neprohrál si jej ani jednou. Obhájci titulu Buenovi nabídl jediný brejkbol a v pátém gamu úvodního setu ho odvrátil. Dal i šest es. „Cítil jsem se dneska strašně dobře a bylo to vidět na kurtu,“ pochvaloval si předloňský finalista juniorky na Australian Open do kamery Sporty TV.
Spolu s trenérem Petrem Kovačkou zvolili pro finále útočnou taktiku právě na podání založenou. „Finále s Buenem bylo v prvním setu poměrně vyrovnané, ale ve druhé sadě mi to tam padalo. Byl to tady v Liberci pro mne skvělý týden. Je to zatím moje největší vítězství,“ dodal Kumstát. Junior, jenž loni na Australian Open slavil titul ze čtyřhry, si z Liberce odvezl 75 bodů do žebříčku a prémii 15 510 eur (375 tisíc korun).
Challenger Svijany Open v Liberci
antuka, dotace 97 640 eur
Dvouhra - finále:
Samson vyhrála turnaj kategorie WTA 125
Laura Samson vyhrála turnaj kategorie WTA 125 v Rumunsku. Na antuce v Targu Mures ve finále porazila 2:6, 6:3 a 6:1 nasazenou jedničku Kaitlin Quevedovou ze Španělska a získala svou nejcennější trofej. Osmnáctiletá Samson se díky tomu přiblížila elitní stovce světového žebříčku.
Do Rumunska přijela Samson okamžitě po prohraném finále čtyřhry na domácím Livesport Prague Open. Rychle se adaptovala na antuku a vyhrála devátý z deseti soubojů o titul.
Za tento úspěch si do žebříčku WTA připíše 125 bodů a vylepší i své životní maximum, kterým je 137. pozice. V živém pořadí se vyhoupla na 123. místo.