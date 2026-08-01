Viďmanová je v prvním velkém semifinále. V Memphisu porazila Volynetsovou

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  7:39aktualizováno  7:39
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Darja Viďmanová | foto: Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Profimedia.cz

Česká tenistka Darja Viďmanová postoupila poprvé v kariéře do semifinále turnaje WTA. V Memphisu porazila domácí Katie Volynetsovou 6:4, 6:7, 6:1.O premiérové finále bude hrát s Mexičankou Renatou Zarazúaovou.

Třiadvacetiletá Viďmanová porazila 93. hráčku světa Volynetsovou po dvou a půl hodinách hry. Zdolala druhou americkou soupeřku po sobě a pokračuje v Memphisu v životním tažení. Předtím vyřadila Sloane Stephensovou. V živém žebříčku WTA se posunula ze 114. na 103. místo.

Moskevské rodačce Viďmanové pomohlo proti o rok starší Volynetsové šest es. Soupeřce vzala čtyřikrát servis, sama odvrátila tři ze čtyř brejkbolů. S 83. hráčkou světa Zarazúaovou se utká v semifinále poprvé.

Kompletní tenisové výsledky

Viďmanová zahájila utkání proti Volynetsové brejkem. O náskok sice v šesté hře přišla, vzápětí ale soupeřce vzala podání ještě jednou a sadu získala. Ve druhém setu se ani jedna z hráček nedostala k brejkbolu a rozhodla zkrácená hra. V ní Američanka uspěla díky lepší koncovce 7:5.

Třetí sada už patřila Viďmanové, která po dvou brejcích utekla do vedení 5:0. O chvíli později využila na servisu první mečbol.

Turnaj žen v Memphisu

(tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Viďmanová (ČR) - Volynetsová (USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
Kalievová (USA) - Stearnsová (7-USA) 6:1, 2:6, 6:3
Zarazúaová (Mex.) - Zacharovová (Rus.) 6:4, 6:0.

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