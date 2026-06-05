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5. června 2026 16:45
Týmové oficiální focení před fotbalovým mistrovství světa bývá rutinou. Norští reprezentanti to ale před šampionátem v USA, Kanadě a Mexiku pojali hodně originálně. Hrdí na své dědictví a historii. Hvězdný útočník Erling Haaland a jeho spoluhráči pózovali jako vikingští válečníci – včetně štítů, seker, luků, přileb a dlouhých člunů – na pláži v Oslu. Dramatické snímky, pořízené skotským fotografem Davidem Yarrowem, byly zadány norským fotbalovým svazem, aby ukázaly, jak se tým před turnajem „vydává na plavbu do Ameriky“. Fotografie pak svaz, který za nápad schytal i kritiku, zveřejnil na svých sociálních sítích s komentářem: „Norsko přichází.“ Vypadají Haaland a spol. drsně? Posuďte sami.