Jako drsní Vikingové. Norští fotbalisté v čele s hvězdným Haalandem vyjeli dobývat svět

Miroslav Votava
  16:45
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Týmové oficiální focení před fotbalovým mistrovství světa bývá rutinou. Norští reprezentanti to ale před šampionátem v USA, Kanadě a Mexiku pojali hodně originálně. Hrdí na své dědictví a historii. Hvězdný útočník Erling Haaland a jeho spoluhráči pózovali jako vikingští válečníci – včetně štítů, seker, luků, přileb a dlouhých člunů – na pláži v Oslu. Dramatické snímky, pořízené skotským fotografem Davidem Yarrowem, byly zadány norským fotbalovým svazem, aby ukázaly, jak se tým před turnajem „vydává na plavbu do Ameriky“. Fotografie pak svaz, který za nápad schytal i kritiku, zveřejnil na svých sociálních sítích s komentářem: „Norsko přichází.“ Vypadají Haaland a spol. drsně? Posuďte sami.
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Hvězdný norský fotbalista Erling Haaland jako Viking při oficiálním týmovém... Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem... Norští fotbaloví reprezentanti v Oslu při odletu na fotbalové mistrovství světa... Norští fotbaloví reprezentanti v Oslu při odletu na fotbalové mistrovství světa... Norský hvězdný útočník Erling Haaland během přípravy na fotbalový šampionát v...

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