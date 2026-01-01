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Týmové oficiální focení před fotbalovým mistrovství světa bývá rutinou. Norští reprezentanti to ale před šampionátem v USA, Kanadě a Mexiku pojali hodně originálně. Hrdí na své dědictví a historii. Hvězdný útočník Erling Haaland a jeho spoluhráči pózovali jako vikingští válečníci – včetně štítů, seker, luků, přileb a dlouhých člunů – na pláži v Oslu. Dramatické snímky, pořízené skotským fotografem Davidem Yarrowem, byly zadány norským fotbalovým svazem, aby ukázaly, jak se tým před turnajem „vydává na plavbu do Ameriky“. Fotografie pak svaz, který za nápad schytal i kritiku, zveřejnil na sociálních sítích s komentářem: „Norsko přichází.“ Vypadají Haaland a spol. drsně? Posuďte sami.
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Hvězdný norský fotbalista Erling Haaland jako Viking při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbalisté jako Vikingové při oficiálním týmovém focení před startem fotbalového mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku. (5. června 2026)
Autor: X nff-landslag/David Yarrow
Norští fotbaloví reprezentanti v Oslu při odletu na fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku - dole uprostřed kanonýr Erling Haaland. (2. června 2026)
Autor: Vegard Grött/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
Norští fotbaloví reprezentanti v Oslu při odletu na fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku - vlevo kanonýr Erling Haaland. (2. června 2026)
Autor: Vegard Grött/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
Norský hvězdný útočník Erling Haaland během přípravy na fotbalový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku. (4. června 2026)
Autor: VEGARD GRŘTT/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial / Profimedia
Hvězdný útočník Erling Haaland z Manchester City na tréninku norské reprezentace v Greensboro, kde se chystá na fotbalové MS v USA, Kanadě a Mexiku. (4. června 2026)
Autor: Vegard Grött/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
Norští fotbaloví reprezentanti při tréninku v Greensboro během přípravy na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku - uprostřed kanonýr Erling Haaland. (4. června 2026)
Autor: ČTK/NTB Scanpix/Fredrik Varfjell
Hvězdný útočník Erling Haaland z Manchester City na tréninku norské reprezentace v Greensboro, kde se jeho tým chystá na fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. (4. června 2026)
Autor: Vegard Grött/Bildbyran Photo Agency/Profimedia