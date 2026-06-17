Plzeň začne pohárovou kvalifikaci v Norsku, čeká ji třetí tým ligy Tromsö

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  13:12
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Soupeř ze země, kde je klubový i reprezentační fotbal v posledních letech na vzestupu. Plzeňští fotbalisté začnou boj o účast v pohárové Evropě v Norsku. Jejich soupeřem v druhém předkole Evropské ligy je Tromsö, třetí tým minulého ročníku tamní nejvyšší soutěže. Rozhodl o tom středeční los v Nyonu.

Karel Spáčil (Plzeň) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól proti Panathinaikosu. | foto: Petr EretMAFRA

Výsledek losovacího ceremoniálu nemusí však za pár týdnů platit.

Evropská fotbalová unie (UEFA) se seznamuje s případem Karviné, kterou Etická komise FAČR dva dny před losem kvůli korupci vyloučila z první ligy.

Karviná jako vítěz poháru zůstává v osudí až závěrečného čtvrtého předkola. Pokud by ji UEFA do pohárů nepustila, klub ze Slezska nahradí právě Plzeň a proti Tromsö by nastoupil Hradec Králové, který by se přesunul z kvalifikace o postup do Konferenční ligy. Volné místo po Hradci by pak obsadil Jablonec, jenž byl nejlíp umístěným týmem Chance ligy mimo pohárové příčky.

Jelikož k verdiktu v Česku došlo teprve v pondělí, UEFA případ ještě posoudí. Viktorii i Hradec Králové také před losem informovala, že se jejich účast v kvalifikaci může změnit.

Na případnou výměnu týmů je čas do 30. června. V minulé sezoně Košice nahradily vyloučeného Dunajskou Stredu dokonce až 15. července týden před úvodním zápasem...

Los 2. předkola Evropské ligy

hrací dny: 23. a 30. července

Tromsö - Plzeň
St. Gallen - Benfica Lisabon
Hammarby - Anderlecht
Besiktas - Midtjylland
Karabach/Vestri - CSKA Sofie/Derry City
Twente Enschede - Vojvodina/Ferencváros
Hajduk Split/Žilina - Pafos
Maccabi Tel Aviv - Aluminij
Dynamo Kyjev/Universita Kluž - PAOK Soluň

Plzeň jako nasazená věděla, že vyhne favorizované Benfice Lisabon. A mine ji i souboj s Anderlechtem, Midtjyllandem, Ferencvárosem či Karabachem, účastníkem Ligy mistrů minulé sezony.

Jenže i výběr soupeř mezi nenasazenými budil respekt. Besiktas sice skončil až čtvrtý v turecký lize, ale vedle Fenerbahce a Galatasaray patří mezi istanbulské giganty.

Twente Enschede je čtvrtým klubem nizozemské ligy, naposled bylo lepší než slavný Ajax Amsterdam.

Ale nakonec to vyšlo na Tromsö, které obsadilo třetí příčku v Norsku za druhým Bodö/Glimt, osmifinalistou Champions League, a mistrovským Vikingem Stavanger. Norská liga se hraje systémem jaro – podzim a do letošního ročníku pohárů vyslala týmy podle pořadí za kalendářní rok 2025.

V probíhajícím ročníku je Tromsö druhé před Bodö/Glimt. S českými kluby se v pohárech dosud neutkalo, v minulosti jeho barvy hájil útočník Zdeněk Ondrášek, který krátce působil i v Plzni.

Na cestě z 2. předkola do hlavní fáze Evropské ligy je nutné vyřadit tři soupeře. Pokud by český tým s Tromsö vypadl, přešel by do kvalifikace Konferenční ligy.

Viktoria v minulé sezoně v Evropské lize došla do prvního kola vyřazovací fáze, předtím došla do osmifinále.

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