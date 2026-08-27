ONLINE: Plzeň - CZ Bělehrad 4:1, hosté v deseti, prodloužení zařídil gól Kabonga

Viktorii poprvé vede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského.
„Je to obrovská výzva. Pár věcí jsme změnili, poupravili, ale hlavně jsme potřebovali zpětnou vazbu od hráčů. Nepřišli jsme, abychom hned všechno rychle měnili. To nejde, na to ani není čas,“ řekl klubové televizi Kováč, který v roli hlavního trenéra absolvuje první zápas v evropských pohárech.
Ligové utkání proti Hradci Králové bylo odloženo a Plzeň se tak tento týden mohla soustředit pouze na dnešní klání se srbským mistrem. Crvena zvezda se mezitím v neděli střetla v malém bělehradském derby s Čukarički, který deklasovala 4:0.
Západočeši vyhráli pod Hyského vedením jediný z pěti soutěžních zápasů (1-2-2), ani jednou neudrželi čisté konto a celkem inkasovali čtrnáct branek. V lize jsou s pěti body až dvanáctí.
Crvena zvezda naopak se stoprocentní bilancí vede tamní Super Ligu, přestože má dvě utkání k dobru. Z devíti soutěžních utkání podlehla jen Hapoelu Beer Ševa v kvalifikaci Ligy mistrů a v šesti ze sedmi výher navíc udržela čisté konto.
8. Adu
58. Višinský
63. Hrošovský
90+5. Kabongo
11. Ivanić
Wiegele – Prebsl, Dweh, Spáčil (72. Vydra) – Memić, Červ (86. Faal), Hrošovský (C), Souaré (79. Sojka), Doski – Višinský (72. Kabongo) – Adu (72. Ladra).
Matheus – Luckassen, Veljković, Uschenna – Kostov, Kunić, Elšnik (71. Rodrigão), Cham – Bukari, Arnautović (67. Enem), Ivanić (C) (60. Bajo).
Ťapaj – Lawal, Toure, Vydra, Sojka, Ladra, Panoš, Faal, Pirgić, Krčík, Boháč.
Radanović, Guteša – Rodrigão, Bajo, Enen, Katai, Strika, Lučić, Gudelj, Šarić, Gashtarov, Loizou.
50. Uchenna, 65. Arnautović, 90+2. Enem, 90+4. Rodrigão
53. Bukari
Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni NED)
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