ONLINE: Plzeň - CZ Bělehrad 4:1, hosté v deseti, prodloužení zařídil gól Kabonga

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  20:25aktualizováno  20:55
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Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeň proměňuje penaltu v zápase s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňský Prince Adu v souboji v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňský Prince Adu v šanci v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
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Plzeňští fotbalisté se ve Štruncových sadech pokoušejí o malý zázrak. K postupu do skupinové fáze Evropské ligy totiž musí v odvetě proti Crvené zvezdě Bělehrad poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o tři branky (0:3). Utkání sledujte od 19.00 v podrobné online reportáži.

Viktorii poprvé vede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského.

„Je to obrovská výzva. Pár věcí jsme změnili, poupravili, ale hlavně jsme potřebovali zpětnou vazbu od hráčů. Nepřišli jsme, abychom hned všechno rychle měnili. To nejde, na to ani není čas,“ řekl klubové televizi Kováč, který v roli hlavního trenéra absolvuje první zápas v evropských pohárech.

Ligové utkání proti Hradci Králové bylo odloženo a Plzeň se tak tento týden mohla soustředit pouze na dnešní klání se srbským mistrem. Crvena zvezda se mezitím v neděli střetla v malém bělehradském derby s Čukarički, který deklasovala 4:0.

Západočeši vyhráli pod Hyského vedením jediný z pěti soutěžních zápasů (1-2-2), ani jednou neudrželi čisté konto a celkem inkasovali čtrnáct branek. V lize jsou s pěti body až dvanáctí.

Crvena zvezda naopak se stoprocentní bilancí vede tamní Super Ligu, přestože má dvě utkání k dobru. Z devíti soutěžních utkání podlehla jen Hapoelu Beer Ševa v kvalifikaci Ligy mistrů a v šesti ze sedmi výher navíc udržela čisté konto.

Evropská liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 19:00
zápas probíhá
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 4:1 (1:1)
Góly:
8. Adu
58. Višinský
63. Hrošovský
90+5. Kabongo
Góly:
11. Ivanić
Sestavy:
Wiegele – Prebsl, Dweh, Spáčil (72. Vydra) – Memić, Červ (86. Faal), Hrošovský (C), Souaré (79. Sojka), Doski – Višinský (72. Kabongo) – Adu (72. Ladra).
Sestavy:
Matheus – Luckassen, Veljković, Uschenna – Kostov, Kunić, Elšnik (71. Rodrigão), Cham – Bukari, Arnautović (67. Enem), Ivanić (C) (60. Bajo).
Náhradníci:
Ťapaj – Lawal, Toure, Vydra, Sojka, Ladra, Panoš, Faal, Pirgić, Krčík, Boháč.
Náhradníci:
Radanović, Guteša – Rodrigão, Bajo, Enen, Katai, Strika, Lučić, Gudelj, Šarić, Gashtarov, Loizou.
Žluté karty:
Žluté karty:
50. Uchenna, 65. Arnautović, 90+2. Enem, 90+4. Rodrigão
Červené karty:
Červené karty:
53. Bukari

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni NED)

Počet diváků: 9233

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