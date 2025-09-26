Fotbalová Plzeň znovu mění majitele. Přebírá ji miliardář Strnad, zůstává i Šádek

Teď se do vlastnické struktury vedle Šádka s Dellenbachem přidává také Strnad, který odkoupil většinu akcií prostřednictvím své společnosti Palatua.
„Jsem šťastný, že Viktoria získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice. Je před námi řada obrovských výzev, na které se společně těšíme. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu!“ uvedl Šádek ve zprávě na klubovém webu.
S příchodem Strnada získává Plzeň další záruku stability, kterou v posledních letech Šádek, bývalý většinový vlastník a hlava celého klubu, vyhledával. Kolikrát sám balancoval na hraně, aby klub zaopatřil.
„Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Je štěstím pro Viktorku, že má ve vedení tuto silnou osobnost,“ zdůraznil nový majitel.
Klubu v té době hrozil bankrot, Šádek si prý půjčil zhruba 150 milionů a díky sportovním výsledkům, zejména postupu do Ligy mistrů, se z obtížné situace dostal. Klub stabilizoval prodejem švýcarsko-rakouské podnikatelské skupině FCVP GmbH. Z ní po dvou letech v Plzni zůstává už jen Švýcar Dellenbach.
Po prvním kroku přichází další. Vize kvalitní akademie a rozvoje mladých hráčů platí dál. Teď navíc s pořádnou finanční základnou v zádech.
Strnad vlastní zbrojařský holding CSG a podle květnového žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes se umístil na čtvrtém místě. Podle letošního žebříčku Bloomberg Billionaires Index je dokonce vůbec nejbohatším člověkem ve Východní Evropě.
Kde Strnad podniká?
(ČTK)
„Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů,“ doplnil Strnad.
Týdeník Euro odhaduje jeho majetek na 330 miliard korun, čímž přeskočil i Renátu Kellnerovou. Hodnota skupiny CSG, která vyrábí především dělostřeleckou munici a obrněná vozidla, se podle Bloombergu za poslední dva roky ztrojnásobila. Nedávno se stala generálním partnerem Českého olympijského týmu.
Plzeň však zdůraznila, že ji Strnad kupuje soukromě, fotbalový klub tedy nebude součástí zmíněné skupiny CSG.
Strnad se přidává k fotbalovému boomu bohatých majitelů. Všechno odstartoval prodej Slavie do rukou Pavla Tykače v zimě 2023, hned v létě následujícího roku pak Ondřej Kania koupil Slovan Liberec.
Nejvíce změn se pak událo v letošním roce. Duklu převzal investor Matěj Turek, olomouckou Sigmu nově vede společnost Sigma Sport, Teplice zase patří pod společnost Accolade miliardáře Milana Kratiny a jablonecký klub předal Miroslav Pelta do rukou Jakuba Střeštíka. Koncem srpna pak převzal pardubický klub Karel Pražák.
Ještě začátkem roku se objevovaly spekulace, že by právě jeho investiční skupina Kaprain, která vlastní i hokejovou Spartu, mohla Plzeň koupit. Nakonec jeden z největších českých klubů získal Strnad.
„Mým cílem není krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě udržitelný rozvoj klubu, a to jak sportovně, tak i ekonomicky. Chci, aby Viktoria nebyla jen klub, ale i silná značka, která inspiruje malé fotbalisty i fotbalistky a reprezentuje Plzeň i český fotbal doma i v Evropě,“ řekl Strnad.
Majitele by měl v blízké době změnit také Hradec Králové, který by mělo prodat město do rukou soukromníků.
|Klub
|Většinový vlastník
|Skupina
|Sparta Praha
|Daniel Křetínský
|1890s holdings
|Slavia Praha
|Pavel Tykač
|Fulleren
|Viktoria Plzeň
|Michal Strnad
|Palatua
|Slovan Liberec
|Ondřej Kania
|Pembroke Manor
|FK Pardubice
|Karel Pražák
|Kaprain
|1. FC Slovácko
|Vítězslav Skopal
|Solar Global
|Baník Ostrava
|Václav Brabec
|Pro Fotbal Property SE
|FK Teplice
|Milan Kratina
|Accolade
|Sigma Olomouc
|Milan Šimonovský
|Sigma Sport
|FK Jablonec
|Jakub Střeštík
|Bohemians Praha 1905
|Darek Jakubowicz
|Dukla Praha
|Matěj Turek
|FC Zlín
|Zdeněk Červenka
|FK Mladá Boleslav
|svěřenský fond Davida Trundy, správce Jiří Šimáně
|MFK Karviná
|spolek MFK Karviná
|FC Hradec Králové
|město Hradec Králové