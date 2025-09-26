Fotbalová Plzeň znovu mění majitele. Přebírá ji miliardář Strnad, zůstává i Šádek

Už několik týdnů se o tom obchodu mluví, teď je vše oficiálně dotaženo. Fotbalovou Plzeň koupil třiatřicetiletý miliardář Michal Strnad, v současnosti nejbohatší Čech. Předsedou představenstva bude dál Adolf Šádek a ve vedení klubu zůstává i švýcarský byznysmen Martin Dellenbach, který do klubu majetkově vstoupil před dvěma lety.
Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG.

Michal Strnad, předseda představenstva a majitel skupiny CSG. | foto: CSG

Šéf Plzně Adolf Šádek před zápasem proti Glasgow Rangers
Teď se do vlastnické struktury vedle Šádka s Dellenbachem přidává také Strnad, který odkoupil většinu akcií prostřednictvím své společnosti Palatua.

„Jsem šťastný, že Viktoria získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny právě v České republice. Je před námi řada obrovských výzev, na které se společně těšíme. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu!“ uvedl Šádek ve zprávě na klubovém webu.

S příchodem Strnada získává Plzeň další záruku stability, kterou v posledních letech Šádek, bývalý většinový vlastník a hlava celého klubu, vyhledával. Kolikrát sám balancoval na hraně, aby klub zaopatřil.

„Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Je štěstím pro Viktorku, že má ve vedení tuto silnou osobnost,“ zdůraznil nový majitel.

Klubu v té době hrozil bankrot, Šádek si prý půjčil zhruba 150 milionů a díky sportovním výsledkům, zejména postupu do Ligy mistrů, se z obtížné situace dostal. Klub stabilizoval prodejem švýcarsko-rakouské podnikatelské skupině FCVP GmbH. Z ní po dvou letech v Plzni zůstává už jen Švýcar Dellenbach.

Po prvním kroku přichází další. Vize kvalitní akademie a rozvoje mladých hráčů platí dál. Teď navíc s pořádnou finanční základnou v zádech.

Strnad vlastní zbrojařský holding CSG a podle květnového žebříčku nejbohatších Čechů časopisu Forbes se umístil na čtvrtém místě. Podle letošního žebříčku Bloomberg Billionaires Index je dokonce vůbec nejbohatším člověkem ve Východní Evropě.

Kde Strnad podniká?

  • Základem Strnadova majetku je holding Czechoslovak Group, u jehož zrodu stál v 90. letech jeho otec Jaroslav Strnad, který firmu na svého potomka převedl v roce 2018. Strnad mladší skupinu řídí od roku 2013. CSG je jednou z největších rodinných firem v České republice.
  • Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. CSG je globálně působící firma, hlavní výrobní podniky má v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, Británii nebo USA. V podnicích začleněných do holdingu CSG a v propojených firmách pracuje více než 14 000 zaměstnanců. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army či výrobce radarů Retia. Od americké společnosti Vista Outdoor například koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group.
  • Loni Czechoslovak Group podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobil čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy korun). Tržby holdingu vzrostly více než dvojnásobně přibližně na čtyři miliardy eur (100,5 miliardy korun). Na tržbách se z téměř 85 procent podílel obranný sektor. V letošním prvním pololetí zvýšila tržby meziročně o 78 procent na 2,81 miliardy eur (zhruba 69 miliard Kč). Dodávky pro Severoatlantickou alianci (NATO) a pro Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi, představovaly 96 procent tržeb.
  • Strnad má také podíl například v hotelu Four Seasons Hotel Prague.

(ČTK)

„Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů,“ doplnil Strnad.

Týdeník Euro odhaduje jeho majetek na 330 miliard korun, čímž přeskočil i Renátu Kellnerovou. Hodnota skupiny CSG, která vyrábí především dělostřeleckou munici a obrněná vozidla, se podle Bloombergu za poslední dva roky ztrojnásobila. Nedávno se stala generálním partnerem Českého olympijského týmu.

Plzeň však zdůraznila, že ji Strnad kupuje soukromě, fotbalový klub tedy nebude součástí zmíněné skupiny CSG.

Strnad se přidává k fotbalovému boomu bohatých majitelů. Všechno odstartoval prodej Slavie do rukou Pavla Tykače v zimě 2023, hned v létě následujícího roku pak Ondřej Kania koupil Slovan Liberec.

Nejvíce změn se pak událo v letošním roce. Duklu převzal investor Matěj Turek, olomouckou Sigmu nově vede společnost Sigma Sport, Teplice zase patří pod společnost Accolade miliardáře Milana Kratiny a jablonecký klub předal Miroslav Pelta do rukou Jakuba Střeštíka. Koncem srpna pak převzal pardubický klub Karel Pražák.

Ještě začátkem roku se objevovaly spekulace, že by právě jeho investiční skupina Kaprain, která vlastní i hokejovou Spartu, mohla Plzeň koupit. Nakonec jeden z největších českých klubů získal Strnad.

„Mým cílem není krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě udržitelný rozvoj klubu, a to jak sportovně, tak i ekonomicky. Chci, aby Viktoria nebyla jen klub, ale i silná značka, která inspiruje malé fotbalisty i fotbalistky a reprezentuje Plzeň i český fotbal doma i v Evropě,“ řekl Strnad.

Majitele by měl v blízké době změnit také Hradec Králové, který by mělo prodat město do rukou soukromníků.

Majitelé českých prvoligových fotbalových klubů
KlubVětšinový vlastníkSkupina
Sparta PrahaDaniel Křetínský1890s holdings
Slavia PrahaPavel TykačFulleren
Viktoria PlzeňMichal StrnadPalatua
Slovan LiberecOndřej KaniaPembroke Manor
FK PardubiceKarel PražákKaprain
1. FC SlováckoVítězslav SkopalSolar Global
Baník OstravaVáclav BrabecPro Fotbal Property SE
FK TepliceMilan KratinaAccolade
Sigma OlomoucMilan ŠimonovskýSigma Sport
FK JablonecJakub Střeštík
Bohemians Praha 1905Darek Jakubowicz
Dukla PrahaMatěj Turek
FC ZlínZdeněk Červenka
FK Mladá Boleslavsvěřenský fond Davida Trundy, správce Jiří Šimáně
MFK Karvináspolek MFK Karviná
FC Hradec Královéměsto Hradec Králové
