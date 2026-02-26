ONLINE: Plzeň - Panathinaikos 0:1, trefil se Tetteh, v další šanci ho zastavuje Jemelka

Stačí jim vítězství o jediný gól a popáté si zahrají osmifinále Evropské ligy. Plzeňští fotbalisté ale proti Panathinaikosu Atény od 9. minuty prohrávají 0:1, když se trefil útočník Tetteh. I zbytek odvety prvního vyřazovacího kola sledujte v podrobné online reportáži.
Andrews Tetteh (Panathinaikos) střílí v deváté minutě gól proti Plzni v...

Andrews Tetteh (Panathinaikos) střílí v deváté minutě gól proti Plzni v osmifinále Evropské ligy. | foto: Petr EretMAFRA

Andrews Tetteh slaví se spoluhráči z Panathinaikos úvodní gól proti Plzni v...
Zprava Cheick Souaré (Plzeň) v hlavičkovém souboji s Ahmedem Toubou...
Davide Calabria (Panathinaikos) v souboji o míč s Karlem Spáčilem (Plzeň) během...
Plzeňský obránce Sampson Dweh hlavičkuje v utkání proti Panathinaikos.
Před týdnem v Řecku skončil úvodní zápas nakonec nerozhodně 2:2, když hosté nejprve vedli, ale soupeři zvládl otočit na 1:2.

Do odvety nasadil trenér Martin Hyský následující sestavu: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil – Červ, Hrošovský – Souaré, Ladra, Višinský – Lawal.

Do sestavy se oproti prvnímu duelu dostal Jemelka, jelikož z obranné řady vypadl vykartovaný Doski. Druhou změnou je nasazení Ladry, jenž v Řecku z lavičky zařídil remízu, místo Panoše.

Plzeň minulý čtvrtek i v devátém utkání letošního ročníku Evropské ligy neprohrála a přidala další remízu k pěti ze základní části. Jedna z nich byla loni na podzim právě s Panathinaikosem, v prosinci se v Aténách hrálo 0:0.

Třetí souboj už vítěze mít musí a je jedno, jestli po prodloužení nebo po penaltovém rozstřelu.

Do osmifinále Evropské ligy může Plzeň projít podruhé za sebou a celkově popáté. Mezi nejlepších šestnáct celků pohárové soutěže číslo dvě se dostala také v letech 2013, 2014 a 2018.

Do čtvrtfinále v pohárech postoupila jen předloni ve slabší Konferenční lize. Vítěz čtvrteční odvety narazí v osmifinále buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla.

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
zápas probíhá
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
9. Tetteh
Sestavy:
Wiegele – Dweh, Jemelka, Spáčil, Souaré – S. Lawal, Červ (C), Hrošovský, Memić – Višinský, Ladra.
Sestavy:
Lafont – Katris, S. Ingason, Touba – Calabria, Bakasetas (C), R. Sanches, Kyriakopoulos – Taborda, Tetteh, Zarúrí.
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Vydra, Sojka, Panoš, Valenta, Novák, Adu.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, J. Hernández, Pellistri, Djuričić, Pantović.
Žluté karty:
Žluté karty:
29. R. Sanches

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (všichni LTU)

