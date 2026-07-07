Za Plzeň poprvé nastoupili dva hráči, které získala minulý týden z Karviné. Záložník Boháč hrál od začátku s kapitánskou páskou. Obránce Prebsl přišel na hřiště v 60. minutě během hromadného střídání. Kvůli zdravotním problémům zůstali mimo sestavu Baier, Panoš, Kadlec a Lawal.
Západočeši v osmé minutě využili hned první šanci. Kabongo vybojoval míč, doběhl až k pokutovému území a předložil jej do lepší pozice Souarému, který otevřel skóre. Několik skvělých zákroků předvedl brankář Ťapaj. Inkasoval jen v 51. minutě a zápas skončil nerozhodně.
FC Kodaň patří dlouhodobě mezi nejlepší skandinávské týmy. V minulé sezoně dánské ligy skončil sedmý a v play off si vybojoval start v Konferenční lize. Plzeň se po vyloučení Karviné z evropských pohárů posunula z 2. do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA.
8. Souaré
51. Lee
Ťapal – Spáčil (60. Valenta), Krčík, Dweh (60. Kubín) – Hrošovský (60. Chalupa), Ladra (60. Prebsl), Souaré (60. Büchner), Pirgič (60: Touré), Boháč (60. Růžička) – Kabongo (60. Novák), Vydra (46. Faal)
Rúnarsson, Beijmo, Hatzidiakos, Moukoko, Elyounoussi, López, West, Delaney, Nasnas, Nyassi, Ndjee
Büchner, Chalupa,, Toure, Valenta, Novák, Kubín, Růžička, Prebsl, Faal, Tvrdoň, Hacaperka
Fritz, Buur – Garananga, Cournelius, Myrie, Madnes, Sarapata, Németh, Lee, Clem, Haraldsen, Ankamafio
4. Boháč