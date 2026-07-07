Plzeň na soustředění remizovala s Kodaní, ukázala také nové posily

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  21:42aktualizováno  21:42
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ilustrační snímek | foto: Petr EretMAFRA

Fotbalisté Plzně v prvním utkání na soustředění v Rakousku remizovali s FC Kodaň 1:1. Skóre na začátku zápasu otevřel plzeňský Cheick Souaré, dánský tým po přestávce vyrovnal. Viktoria zůstává v přípravě neporažená, na české půdě porazila Artis Brno 4:2 a remizovala s Trnavou 1:1.

Za Plzeň poprvé nastoupili dva hráči, které získala minulý týden z Karviné. Záložník Boháč hrál od začátku s kapitánskou páskou. Obránce Prebsl přišel na hřiště v 60. minutě během hromadného střídání. Kvůli zdravotním problémům zůstali mimo sestavu Baier, Panoš, Kadlec a Lawal.

Západočeši v osmé minutě využili hned první šanci. Kabongo vybojoval míč, doběhl až k pokutovému území a předložil jej do lepší pozice Souarému, který otevřel skóre. Několik skvělých zákroků předvedl brankář Ťapaj. Inkasoval jen v 51. minutě a zápas skončil nerozhodně.

FC Kodaň patří dlouhodobě mezi nejlepší skandinávské týmy. V minulé sezoně dánské ligy skončil sedmý a v play off si vybojoval start v Konferenční lize. Plzeň se po vyloučení Karviné z evropských pohárů posunula z 2. do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA.

Přípravný zápas
7. 7. 2026 18:00
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : FC Kodaň FC Kodaň 1:1 (1:0)
Góly:
8. Souaré
Góly:
51. Lee
Sestavy:
Ťapal – Spáčil (60. Valenta), Krčík, Dweh (60. Kubín) – Hrošovský (60. Chalupa), Ladra (60. Prebsl), Souaré (60. Büchner), Pirgič (60: Touré), Boháč (60. Růžička) – Kabongo (60. Novák), Vydra (46. Faal)
Sestavy:
Rúnarsson, Beijmo, Hatzidiakos, Moukoko, Elyounoussi, López, West, Delaney, Nasnas, Nyassi, Ndjee
Náhradníci:
Büchner, Chalupa,, Toure, Valenta, Novák, Kubín, Růžička, Prebsl, Faal, Tvrdoň, Hacaperka
Náhradníci:
Fritz, Buur – Garananga, Cournelius, Myrie, Madnes, Sarapata, Németh, Lee, Clem, Haraldsen, Ankamafio
Žluté karty:
4. Boháč
Žluté karty:
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