ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0, hosté bez Vindahla a s Mannsverkem v obraně

  17:53aktualizováno  18:31
První z jarních fotbalových hitů elitních klubů: Viktoria Plzeň versus Sparta. Přiblíží se domácí soupeři na tři body, nebo naopak sparťané zarazí plzeňské snahy o útok na druhou příčku? Utkání 23. kola Chance Ligy můžete od 18.30 sledovat v online reportáži.

Sparťanský kapitán Filip Panák svádí vzdušný souboj s plzeňským zadákem Samsonem Dwehem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pro Viktorii je to zásadní zápas v boji o druhou příčku, nemá kam uhnout. Pokud by duel nezvládla a ztrácela devět bodů, těžko by už Spartu naháněla.

Sparťané zase potřebují, aby mezi týmy zůstal aspoň šestibodový rozdíl. Ale i remíza je pro ně málo v boji o titul se Slavií, která v sobotu přemohla Liberec a vede o osm bodů.

Plzeň v týdnu remizovala 2:2 v úvodním utkání play off Evropské ligy na Panathinaikosu Atény. Na rozdíl od duelu v Řecku má proti Spartě k dispozici důležitého stopera Krčíka i další lednové posily, které se nevešly na pohárovou soupisku Slončíka či Kadlece, který je překvapivě v základní sestavě. Ta vypadá takto: Wiegele – Kadlec, Krčík, Jemelka, Doski – Memič, Hrošovský, Červ, Ladra, Višinský – Vydra.

Sparťané jsou bez zraněné brankářské jedničky Vindahla i dalších marodů Uchenny či Sörensena, chybí i potrestaný Vydra. I proto na pozici stopera musí zaskakovat záložník Mannsverk. Sestava Sparty vypadá následovně: Surovčík – Ševínský, Mannsverk, Zelený – Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.

Viktoria doma Spartu pravidelně poráží, z posledních dvanácti zápasů vyhrála ve Štruncových sadech desetkrát.

Ale pozor: jediné dvě výhry hostů se staly za prvního působení trenéra Briana Priskeho. V listopadu 2022 tam sparťané začali obrat v lize, na jejímž konči slavili titul. A v květnu 2024 zde triumfovali ve finále poháru.

Chance Liga 2025/2026
22. 2. 2026 18:30
Zápas probíhá
Plzeň : Sparta 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
F. Wiegele - A. Kadlec, D. Krčík, V. Jemelka, M. Doski - L. Červ, P. Hrošovský, A. Memič, T. Ladra, D. Višinský - M. Vydra
Sestavy:
J. Surovčík - S. Mannsverk, A. Ševínský, J. Zelený - O. Sonne, A. Irving, K. Kairinen, M. Ryneš - J. Mercado, A. Rrahmani, L. Haraslín
Náhradníci:
M. Valenta, M. Tvrdoň, K. Spáčil, T. Slončík, S. Dweh, D. Ťapaj, J. Panoš, P. Adu, S. Lawal
Náhradníci:
P. Kadeřábek, F. Panák, J. Kuchta, D. Kerl, J. Martinec, G. Kuol, M. Vojta, J. Grimaldo, H. Sochůrek, L. Azaka, S. Zajac
