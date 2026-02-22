ONLINE: Plzeň - Sparta 0:0, hosté bez Vindahla a s Mannsverkem v obraně

Pro Viktorii je to zásadní zápas v boji o druhou příčku, nemá kam uhnout. Pokud by duel nezvládla a ztrácela devět bodů, těžko by už Spartu naháněla.
Sparťané zase potřebují, aby mezi týmy zůstal aspoň šestibodový rozdíl. Ale i remíza je pro ně málo v boji o titul se Slavií, která v sobotu přemohla Liberec a vede o osm bodů.
Plzeň v týdnu remizovala 2:2 v úvodním utkání play off Evropské ligy na Panathinaikosu Atény. Na rozdíl od duelu v Řecku má proti Spartě k dispozici důležitého stopera Krčíka i další lednové posily, které se nevešly na pohárovou soupisku Slončíka či Kadlece, který je překvapivě v základní sestavě. Ta vypadá takto: Wiegele – Kadlec, Krčík, Jemelka, Doski – Memič, Hrošovský, Červ, Ladra, Višinský – Vydra.
Sparťané jsou bez zraněné brankářské jedničky Vindahla i dalších marodů Uchenny či Sörensena, chybí i potrestaný Vydra. I proto na pozici stopera musí zaskakovat záložník Mannsverk. Sestava Sparty vypadá následovně: Surovčík – Ševínský, Mannsverk, Zelený – Sonne, Irving, Kairinen, Ryneš – Mercado, Rrahmani, Haraslín.
Viktoria doma Spartu pravidelně poráží, z posledních dvanácti zápasů vyhrála ve Štruncových sadech desetkrát.
Ale pozor: jediné dvě výhry hostů se staly za prvního působení trenéra Briana Priskeho. V listopadu 2022 tam sparťané začali obrat v lize, na jejímž konči slavili titul. A v květnu 2024 zde triumfovali ve finále poháru.
F. Wiegele - A. Kadlec, D. Krčík, V. Jemelka, M. Doski - L. Červ, P. Hrošovský, A. Memič, T. Ladra, D. Višinský - M. Vydra
J. Surovčík - S. Mannsverk, A. Ševínský, J. Zelený - O. Sonne, A. Irving, K. Kairinen, M. Ryneš - J. Mercado, A. Rrahmani, L. Haraslín
M. Valenta, M. Tvrdoň, K. Spáčil, T. Slončík, S. Dweh, D. Ťapaj, J. Panoš, P. Adu, S. Lawal
P. Kadeřábek, F. Panák, J. Kuchta, D. Kerl, J. Martinec, G. Kuol, M. Vojta, J. Grimaldo, H. Sochůrek, L. Azaka, S. Zajac