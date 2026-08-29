Plzeň dál zpevňuje obranu, z Wolfsburgu přivedla slovenského reprezentanta Vavra

Autor: ,
  13:15aktualizováno  13:15
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Denis Vavro v dresu Wolfsburgu

Denis Vavro v dresu Wolfsburgu | foto: ČTK

Denis Vavro
Sparťanský útočník Jan Kuchta (vpravo) v souboji s Denisem Vavrem.
Denis Vavro ze Slovenska (vlevo) se snaží dostihnout Ukrajince Arťoma Dovbyka.
Slovenský obránce Denis Vavro z FC Kodaň odehrává míč před Erikem Prekopem z...
5 fotografií
Fotbalisty Plzně posílil slovenský reprezentant Denis Vavro. Třicetiletý střední obránce přestoupil do Viktorie z druholigového německého Wolfsburgu a ve Štruncových sadech podepsal dvouletou smlouvu. Západočeský prvoligový klub o tom informoval na svém webu.

Viktoria po příchodu nového trenéra Radoslava Kováče pokračuje v posilování kádru, v pátek angažovala z Midtjyllandu jiného obránce Adama Gabriela. Vavro má na kontě za slovenské reprezentační „áčko“ 31 startů a jeden gól, představil se na předloňském mistrovství Evropy.

„S Denisem k nám přichází obrovská zkušenost. Působil ve velkých klubech v prestižních soutěžích, patří k pilířům slovenské reprezentace. Jde o prototyp bojovníka, který na hřišti nechá všechno a přesně tyto vlastnosti se nám během náročné sezony budou hodit,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.

Vavro je vyhlášený i důraznou hrou, souboje s ním leckdy bolí. „Přichází hráč se silným leadershipem, obouchaný velkými soutěžemi. Určitě nám hodně pomůže s organizací hry,“ podotkl trenér Kováč.

Vavro začal s kariérou v Žilině, následně působil v FC Kodaň, Laziu Řím, Huesce a Wolfsburgu. V minulé sezoně s německým klubem sestoupil z bundesligy. Zkušený zadák měl svolení najít si nové angažmá, v minulých týdnech se připravoval individuálně.

Vavro rozšíří slovenskou „kolonii“ ve Viktorii, v týmu působí jeho krajané Patrik Hrošovský, Dávid Krčík, Dominik Ťapaj a Marián Tvrdoň.

„Těším se na tuhle výzvu. Viktorku dobře znám, nastoupil jsem proti ní i v přípravných zápasech. Samozřejmě se velmi dobře známe i s klukama z nároďáku, Páťou Hrošovským a Dávidem Krčíkem. Mým cílem je vyhrát každý zápas, proto jsem sem přišel a líbí se mi, že klub je nastavený úplně stejně,“ uvedl Vavro.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.