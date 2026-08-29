Plzeň dál zpevňuje obranu, z Wolfsburgu přivedla slovenského reprezentanta Vavra

Viktoria po příchodu nového trenéra Radoslava Kováče pokračuje v posilování kádru, v pátek angažovala z Midtjyllandu jiného obránce Adama Gabriela. Vavro má na kontě za slovenské reprezentační „áčko“ 31 startů a jeden gól, představil se na předloňském mistrovství Evropy.
„S Denisem k nám přichází obrovská zkušenost. Působil ve velkých klubech v prestižních soutěžích, patří k pilířům slovenské reprezentace. Jde o prototyp bojovníka, který na hřišti nechá všechno a přesně tyto vlastnosti se nám během náročné sezony budou hodit,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
Vavro je vyhlášený i důraznou hrou, souboje s ním leckdy bolí. „Přichází hráč se silným leadershipem, obouchaný velkými soutěžemi. Určitě nám hodně pomůže s organizací hry,“ podotkl trenér Kováč.
Vavro začal s kariérou v Žilině, následně působil v FC Kodaň, Laziu Řím, Huesce a Wolfsburgu. V minulé sezoně s německým klubem sestoupil z bundesligy. Zkušený zadák měl svolení najít si nové angažmá, v minulých týdnech se připravoval individuálně.
Vavro rozšíří slovenskou „kolonii“ ve Viktorii, v týmu působí jeho krajané Patrik Hrošovský, Dávid Krčík, Dominik Ťapaj a Marián Tvrdoň.
„Těším se na tuhle výzvu. Viktorku dobře znám, nastoupil jsem proti ní i v přípravných zápasech. Samozřejmě se velmi dobře známe i s klukama z nároďáku, Páťou Hrošovským a Dávidem Krčíkem. Mým cílem je vyhrát každý zápas, proto jsem sem přišel a líbí se mi, že klub je nastavený úplně stejně,“ uvedl Vavro.