Gólman Jedlička je na odchodu, v áčku Plzně končí i veteráni Hejda s Kopicem

Na úvodním tréninku v novém roce se hlavnímu trenérovi Martinu Hyskému hlásily i dvě nové posily – slovenský stoper Dávid Krčík z Karviné a také krajní obránce či stoper Adam Kadlec z Bohemians 1905.
Nechyběli ani Daniel Vašulín s Tomem Slončíkem, kteří se vrátili z hostování. O všech čtyřech už klub s předstihem informoval.
Nově oficiálně potvrdil, že nepočítá s reprezentačním gólmanem Martinem Jedličkou. V závěru podzimu ho nový kouč Hyský odsunul do role dvojky, což se sedmadvacetiletému brankáři s reprezentačními ambicemi logicky nelíbilo. Po dohodě s vedením klubu si tak hledá nové angažmá.
Kádr Viktorie Plzeň na startu zimní přípravy
Brankáři: Florian Wiegele, Marián Tvrdoň, Matyáš Šilhavý
Obránci: Merchas Doski, Sampson Dweh, Milan Havel, Václav Jemelka, Dávid Krčík, Svetozar Marković, Jan Paluska, Karel Spáčil, Adam Kadlec
Záložníci: Lukáš Červ, Tomáš Ladra, Amar Memić, Jiří Maxim Panoš, Cheick Souaré, Matěj Valenta, Denis Višinský, Adrian Zeljković, Tom Slončík
Útočníci: Prince Adu, Rafiu Durosinmi, Christophe Kabongo, Matěj Vydra, Daniel Vašulín
Hejda a Kopic, kteří zažili nejúspěšnější éru v historii klubu, sice ve Viktorii ještě pro jaro zůstávají, ale působit budou v třetiligovém béčku.
Pětatřicetiletý stoper Hejda je v Plzni takřka čtrnáct let, byl u pěti titulů a nosil kapitánskou pásku. Stejně starý krajní záložník Kopic přišel v roce 2015, slavil tři tituly.
„S Lukášem jsme se na tomto postupu domluvili dopředu a vzhledem k šířce aktuálního kádru jde o plánovaný krok. Stejně tak u Honzy Kopice, který na podzim podstoupil operaci kolene a nyní se vrací do plné zátěže,“ řekl sportovní ředitel Martin Vozábal.
Oběma hráčům končí v létě smlouvy. „Pro klub odvedli oba neskutečné množství práce, měli velký podíl na nezapomenutelných úspěších, které jsme společně slavili. Platí tedy, že jim během jarní části sezony určitě nachystáme důstojnou rozlučku s fanoušky, kterou si oba hráči zaslouží,“ zdůraznil Adolf Šádek, generální ředitel klubu.
Ghanský útočník Prince Adu, jeden z členů užší rotace, se do přípravy kvůli osobním důvodům zapojí později až na soustředění ve Španělsku, kam tým odletí v pondělí.
Tam naopak neodcestuje Michal Havel, který je součástí přestupu Kadlece z Bohemians. Jedenatřicetiletý krajní obránce zůstane ve Viktorii do utkání Evropské ligy proti Portu 22. ledna, poté se přesune do Prahy. Viktoria totiž na zbývající duely základní části evropských pohárů proti Portu a v Basileji nemůže měnit soupisku.
„Vzhledem k tomu, že máme pro tento duel vykartované Sampsona Dweha i Václava Jemelku, jde o logický krok, na kterém jsme se s Bohemkou i Milanem domluvili. Právě duel s Portem bude posledním ve viktoriánském dresu a budeme se chtít s Milanem rozloučit se vším všudy, ideálně tedy ziskem tří bodů,“ podotkl Vozábal.
I s Havlem přípravu začalo třiadvacet hráčů do pole a tři gólmani. „Kádr je v tuhle chvíli široký, ale nelze vyloučit ještě nějaké pohyby směrem ven i dovnitř,“ podotkl Vozábal.