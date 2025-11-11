Krejčí řádil z trojky. Překonal český bodový rekord v NBA a dovedl Atlantu k triumfu

Basketbalista Vít Krejčí vytvořil nové české rekordy v NBA, když 28 body a osmi trojkami pomohl Atlantě k vítězství 105:102 nad Los Angeles Clippers. Překonal tak výkon Tomáše Satoranského, který v roce 2019 nasbíral v zápase o bod méně. Ve střelbě z dálky bylo dosud nejlepším počinem Krejčího šest proměněných pokusů.
Krejčí byl klíčovou postavou Atlanty, která prohrávala už o 16 bodů, ale pak ve druhé čtvrtině český reprezentant trefil tři trojky během 48 vteřin a měl hlavní zásluhu na tom, že ještě do poločasu Hawks otočili skóre. Za stavu 92:92 čtyři minuty před koncem přidal svou sedmou trojku a udržel tým ve vedení, 38 vteřin před závěrečnou sirénou osmou trojkou zvýšil na 105:98, čímž zápas rozhodl.

K tomu strakonický rodák přidal také tři doskoky, dvě asistence a blok, s ním na hřišti Atlanta vyhrála o 18 bodů. Krejčí svým nejlepším výkonem kariéry zastínil i hvězdu soupeře Jamese Hardena, který sice zapsal triple double za 35 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí, ale Clippers to doma na výhru nestačilo.

Sestřih utkání LA Clippers – Atlanta Hawks:

Krejčího maximem v NBA dosud bylo 20 bodů z lednového duelu s Torontem. Satoranský dosavadní rekord 27 bodů zaznamenal v listopadu 2019 v dresu Chicaga právě proti Atlantě. Na osm trojek Krejčímu stačilo deset pokusů. Pouze dva hráči v této sezoně NBA dali více trojek za jedno utkání, a to deset, což se povedlo Graysonu Allenovi z Phoenixu a Aaronu Gordonovi z Denveru.

Allenovi se to povedlo ve stejný den jako Krejčímu. 42 body a 10 trojkami řídil výhru Phoenixu nad New Orleans 121:98. I pro něj šlo stejně jako pro Krejčího o osobní rekordy.

Hlavní hvězdou večera byl Cade Cunningham, který zařídil Detroitu výhru nad Washingtonem 137:135 po prodloužení triple doublem za osobní rekord 46 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí. Výrazně mu pomohl i Daniss Jenkins, který dvěma trojkami v posledních třech vteřinách normální hrací doby vystřelil prodloužení. Za Wizards dal 42 bodů CJ McCollum.

V prodloužení uspělo také Miami, kterému k rozhodujícímu koši proti Clevelandu na 140:138 stačilo za nerozhodného stavu posledních 0,4 vteřiny. Při vyhazování od postranní čáry zahráli signál na Andrewa Wigginse, který si po clonách naběhl pod koš na lobovanou přihrávku a rovnou zasmečoval míč do koše a vyzrál tak na časomíru.

San Antoniu vystřelil Victor Wembanyama výhru nad Chicagem 121:117. Francouzský pivot dal 38 bodů včetně klíčové trojky 28 vteřin před koncem za nerozhodnutého stavu.

Také Luka Dončič dal 38 bodů a řídil vítězství Los Angeles Lakers na palubovce Charlotte 121:111. Anthony Edwards se pod výhru Minnesoty nad Utahem 120:113 podepsal 35 body.

Drama bylo k vidění také v Dallasu, kde domácí táhl nováček Cooper Flagg osobním maximem 26 bodů do vyrovnané koncovky s Milwaukee. Bucks však dvěma koši během tří vteřin otočili skóre ve svůj prospěch na 116:113. V poslední vteřině měl ještě Washington šanci třemi trestnými hody srovnat skóre, ale druhý netrefil, a tak třetí jen nahodil, ale Bucks už se ubránili. Janis Adetokunbo k tomu pomohl 30 body.

Výsledky NBA

Charlotte - LA Lakers 111:121
Detroit - Washington 137:135 po prodl.
Orlando - Portland 115:112
Miami - Cleveland 140:138 po prodl.
Chicago - San Antonio 117:121
Dallas - Milwaukee 114:116
Phoenix - New Orleans 121:98
Utah - Minnesota 113:120
LA Clippers - Atlanta 102:105 (za hosty Krejčí 28 bodů, 3 doskoky, 2 asistence)

