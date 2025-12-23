Vítězná generálka. Česká dvacítka přetlačila Slováky v prodloužení

Česká hokejová dvacítka porazila v americkém Bemidji v přípravném utkání před mistrovstvím světa po obratu Slovensko 2:1 v prodloužení. Generálku rozhodl v 63. minutě Maxmilian Curran, předtím vyrovnal manko svěřenců trenéra Patrika Augusty Tomáš Poletín. Na oba góly nahrál Adam Benák.

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Maxmilian Curran. | foto: Petr Bilek, Petr Bílek,  MF DNES

Český tým začal aktivněji a vyhrál první třetinu na střely mezi tyčky 11:5, ale skóre zůstalo bezbrankové, stejně jako před třemi dny v první přípravě v zámoří proti Lotyšsku (3:2 v prodloužení). Největší šance promarnili Klíma a Titlbach.

Další možnost měl ve druhém dějství Poletín, při zakončení svého sóla však minul. Jako první se tak prosadili Slováci poté, co Tomka překonal těsně po skončení přesilovky po polovině základní hrací doby gólmana Oršuláka.

Zvýšený tlak českých mladíků přinesl vyrovnání ve 45. minutě: Benák dobrým forčekinkem vybojoval puk za slovenskou brankou, hned našel Poletína a ten zařídil vyrovnání.

Přes několik dalších šancí na obou stranách dospěl zápas do prodloužení. Stejně jako duel proti Lotyšsku, v němž skóroval i Poletín, ho rozhodl Curran. Tentokrát trošku kuriózně - Slováci si v nastavení vyzkoušeli hru bez brankáře, Curranovi tak po zisku stačilo dovézt puk do prázdné branky.

Obhájci bronzových medailí z Ottawy vstoupí do mistrovství světa v Minneapolisu v sobotu ve 2.30 SEČ utkáním proti Kanadě.

