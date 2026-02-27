Bodö/Glimt se v úterý postaral o senzaci, když vyřadil Inter Milán z Ligy mistrů na jeho půdě. Druhý norský zástupce na Apeninském poloostrově ale na něj nenavázal. Jeho šance v Boloni povadly, když byl ještě v prvním poločase vyloučen Sörensen.
Vitík měl na konci první čtvrthodiny po rohovém kopu slibnou šanci, ale těsně minul branku. Pak dostal žlutou kartu a po hodině hry byl vystřídán. Vítězný gól vstřelil Portugalec Joao Mário, který přišel teprve na začátku února na hostování z Juventusu.
Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeness nechal s vědomím tříbrankového náskoku z Glasgow odpočinout několik opor včetně nejlepšího střelce Maročana Chanúse, autora pěti branek. A nejspíš mu zatrnulo, když už po půlminutě hry McCowan vstřelil gól. To bylo ale ze strany Celtiku všechno, pak už jen jednou vystřelil na branku. Domácím tak ani nevadilo, že jim dva góly zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu.
Tomáš Čvančara při návratu na německou půdu, kde do ledna působil v Mönchengladbachu, přišel na trávník v dresu Celticu až v 55. minutě, ale vyřazení nezabránil. Skotský mistr neprožívá šťastné období, v ligové tabulce je až třetí a ani už druhá změna trenéra v této sezoně ho neprobudila.
Také Nottingham měl k dobru tři branky z Istanbulu a trenér Vítor Pereira nechal v odvetě na lavičce i nejlepšího střelce soutěže, sedmigólového Brazilce Jesuse. Ale Aktürkoglu rychle ukázal, že to Fenerbahce ještě nevzdalo.
V prvním poločase vykřesal naději, hned po změně stran si došel pro penaltu a sám ji proměnil v šestý gól v soutěži. Domácí se začali o postup bát a všechny opory musely na hřiště. Střídající Hudson-Odoi pak brankou na 1:2 vrátil anglickému týmu klid.
Ferencváros byl jediným klubem, který ve čtvrtek musel doma dohánět ztrátu z prvního zápasu a izraelský záložník Kanichowsky ji rychle smazal. Po půlhodině přidal postupový gól Nor Zachariassen, který jen krátce předtím vystřídal zraněného Ötvöse.
V závěru se hosté dožadovali penalty, ale rozhodčí to po kontrole u videa odmítl. Filip Kaloč byl v týmu hostů jen na lavičce. Oba soupeři se v této sezoně utkali už popáté, v předkole Ligy mistrů i v ligové fázi Evropské ligy měl maďarský klub navrch.
Crvena zvezda Bělehrad si z Lille přivezla těsnou výhru, ale devětatřicetiletý Giroud už ve 4. minutě hlavičkou smazal ztrátu z domácího hřiště. Upevnil si tak pozici třetího nejstaršího střelce v soutěži. Starší byli jen Španěl Joaquín a Nor Hestad, ale i jejich rekordy jsou při formě francouzského mistra světa z roku 2018 v ohrožení.
Až v prodloužení vyběhl na hřiště belgický obránce Ngoy a hned rozhodl o postupu hostů. Vstřelil nejdůležitější gól své kariéry, dosud se trefil jen jednou ještě v belgické lize, a poslal Lille do osmifinále. V něm může dojít na francouzský souboj s Lyonem, který vyhrál ligovou část.
PAOK Soluň ještě nikdy nevyhrál soutěžní zápas ve Španělsku a nepovedlo se mu to ani ve Vigu. Brankář Jiří Pavlenka sice o víkendu o poločase vystřídal zraněného Tsiftsise, ale řecký gólman se dnes mezi tyče vrátil. Dlouho držel čisté konto, než ho překonal Švéd Swedberg a zpečetil postup, na který si domácí zadělali už před týdnem výhrou v Soluni 2:1.
Dinamo Záhřeb oplatilo Genku na jeho hřišti v normální hrací době domácí prohru 1:3 především díky dvěma brankám Stojkoviče, ale na postup to nestačilo. Domácí zachránil před vyřazením Nigerijec Sor, bývalý hráč Baníku a Slavie, který se vrátil do základní sestavy po čtyřech týdnech.
V prodloužení dali další dvě branky, na druhé straně Stojkovič dostal červenou kartu za facku protihráči a Genk zůstal jediným belgickým zástupcem v pohárové Evropě.
68. Hudson-Odoi
22. Aktürkoğlu
48. Aktürkoğlu
Ortega – Hutchinson, Cunha, Murillo (46. Aina), Morato, Williams – N. Domínguez (84. Gibbs-White), Yates (C) (46. I. Sangaré), Anderson, McAtee (46. Hudson-Odoi) – Lucca (46. Jesus).
Çetin – Müldür, Guendouzi, Demir, Brown (76. Mercan) – Aydın (63. Asensio), Yüksek (C), Kanté – Nene (46. Semedo), Cherif (76. Ekici), Aktürkoğlu.
Gunn, Willows – Ndoye, Bakwa, Milenković, Abbott.
Biterge, Ceylan – Üregen.
40. Lucca
Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (ITA)
63. Swedberg
Radu – Rodríguez, Starfelt, Alonso (89. Domínguez) – Rueda, Vecino, Moriba (46. Román), Carreira – Aspas /C/ (67. Jutglà), Iglesias (77. López), Swedberg (77. El Abdellaoui).
Tsiftsis – Kenny, Kędziora /C/, Michailidis, Rahman – Ozdojev, Zafeiris – Sánchez, Bianco (64. Camara), Chatsidis (74. Taylor) – Giakoumakis (80. Jeremejeff).
Villar – Aidoo, Fernández, Ristić, Mingueza, Álvarez, Núñez.
Monastirlis, Nikolakoulis – Vogliacco, Thymianis, Berdos, Dunga.
40. Moriba
Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)
Počet diváků: 20449
1. McCowan
Nübel – Vagnoman, Jeltsch, Jaquez (72. Hendriks), Mittelstädt – Karazor (C), Andrés (64. Stiller) – Búanání (85. el-Chanús), Tomás (64. Demirović), Leweling (46. Führich) – Undav.
Sinisalo – Donovan (55. Ralston), Trusty, Murray, Saracchi – Jang Hjon-čun (68. Nygren), McGregor (C), Hatate (78. Iheanacho) – Maeda, Adamu (55. Čvančara), McCowan (68. Tounekti).
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Assignon, Nartey, Ćatović.
Schmeichel – Scales, Bernardo, Forrest, Mcardle, Tierney, Hatton.
45. Donovan
Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (vš. BIH)
první zápas 1:0 - postupuje tým Lille
4. Giroud
99. Ngoy
Matheus – Eraković, Rodrigão (104. Owusu), Uchenna (46. Veljković) – Sol Jong-u, Händel (71. Elšnik), Krunić (C), Tiknizjan (106. Avdić) – Kostov (104. Katai), B. Duarte – Enem (46. Arnautović).
Özer – Santos (94. Ngoy), Mándí, Mbemba, Perraud (106. Verdonk) – André (C), Bouaddi – Perrin (71. Correia), Haraldsson (94. Mukau), Fernandez-Pardo – Giroud.
Glazer, Draskić – Bajo, Zarić, Gudelj.
Bodart, Lanssade – bin Tálib, N. Edjouma, Diaoune, Goffi, Boussadia.
36. Uchenna, 68. Händel, 120+1. Avdić
52. Bouaddi
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG).
Počet diváků: 46477
57. João Mário
Skorupski – João Mário, Lucumi, Vitík (61. Orsolini), Zortea – Moro (79. B. Domínguez), Freuler (73. Odgaard), L. Ferguson (C) – J. Rowe, S. Castro (79. Sohm), Bernardeschi (61. Casale).
Dyngeland – De Roeve, Knudsen, N. Boakye, Soltvedt (85. Dragsnes) – K. Ingason (60. Pedersen), Sørensen, Myhre – Mathisen (73. Holten), N. Holm (85. Finne), Thorsteinsson (73. Haaland).
Pessina, Ravaglia – Baroncioni, Cambiaghi, Dallinga, Heggem, Pobega.
Klausen, Vidtun Nilsen – Eikrem, Lægreid, Remmem, Sande, Wassberg.
28. Vitík, 40. Bernardeschi, 80. Orsolini
78. Holten
37. Sørensen
Rozhodčí: Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu
první zápas 3:1 - postupuje tým KRC Genk
51. Sor
101. Perez Vinlöf (vla.)
114. Heymans
45+2. Bakrar
57. Stojković
75. Stojković
T. Lawal – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Kayembe (62. Medina) – Itō (102. Steuckers), Heynen (C), Bangoura (81. Sattlberger), Heymans – Sor (102. Adedeji-Sternberg), Mirisola (62. Bibout).
Livaković – Valinčić, Galešić (117. Zebić), McKenna, Goda (66. Perez Vinlöf) – Stojković, Mišić (C) (117. Šunta), Zajc (105+1. Soldo) – Topić (74. Lisica), Vidović (74. C. Varela), Bakrar.
Van Crombrugge, Mounganga – Nkuba, Jokojama, Palacios, Erabi.
Nevistić, Filipović – Mikić.
17. Kayembe, 53. Heymans
31. Galešić, 104. Zajc, 107. Mišić
104. Stojković
Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER)
14. Kanichowsky
30. Zachariassen
Gróf – I. Cissé (C) (68. Szalai), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanichowsky, Abú Fání (68. Romão), Ötvös (17. Zachariassen), Cadu – Joseph (90+3. Madarász), Yusuf.
Bonmann – Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov (C) (90. Andersson) – Stanić, Naressi (79. Čočev), D. Duarte – C. Vidal (66. Seco), Duah, Marcus (66. Tekpetey).
Toth, Á. Varga – Gruber, Keïta, Kovačević, Lakatos, Levi, Nagy.
Padt, Stoimenov – Ivanov, Kaloč, Nogueira De Oliveira.
9. Kanichowsky, 51. Raemaekers, 75. M. Gómez, 80. Gróf, 90+3. Joseph
31. Naressi, 74. Stanić, 81. Nedjalkov
Rozhodčí: Kavanagh (ENG) – Cook (ENG), Hussin (ENG)
Počet diváků: 17989