Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

V extralize čeká Pavelku čtrnáctá sezona, v té minulé odehrál kvůli rodinným problémům a zranění jen 12 utkání.
„S rodinou pocházíme z Ostravy, takže jsme strašně rádi, že jsme se mohli vrátit a zakotvit tady,“ řekl po podpisu smlouvy s jedenáctým týmem posledního ročníku extraligy, jenž v předkole play off nestačil na Karlovy Vary.
V nejvyšší soutěži Pavelka zatím odehrál 535 zápasů, s Litvínovem získal titul (2015) a později také se Spartou okusil Ligu mistrů. Zkušenosti sbíral i ve finské lize a kanadské juniorské soutěži.
Mladá Boleslav podepsala s osmadvacetiletým Martelem roční smlouvu s opcí, Kanaďan působil do loňska v zámoří v nižších soutěžích ECHL a AHL.
Ve své premiérové sezoně v Evropě odehrál za Michalovce 50 zápasů v základní části slovenské extraligy a nasbíral 58 bodů (27+31). Další čtyři branky a pět asistencí přidal v 11 duelech play off.
„Jordan je typologicky hráč, kterého jsme do ofenzivy hledali. Má střelecké schopnosti, je silný v soubojích a zároveň umí tvořit hru. Samozřejmě je nám ale jasné, že česká extraliga pro něj bude novinkou. Nicméně věříme, že udělá další krok ve své kariéře a bude patřit k důležitým hráčům,“ uvedl sportovní manažer Martin Ševc.
Středočeši v nevydařené minulé sezoně obsadili až 13. místo. V březnu v klubu skončil trenér Miloslav Hořava a devět hráčů včetně reprezentačního obránce Filipa Pyrochty.